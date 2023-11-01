Ученые выявили неожиданную пользу черной смородины

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона выявили неожиданное свойство черной смородины. Об этом сообщает издание Food & Function.

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Специалисты провели исследование при участии 29 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Испытуемых разделили на две группы: одни ежедневно употребляли напитки, содержащие фенолы черной смородины и полифенолы цитрусовых, а другие принимали плацебо.

По окончании эксперимента ученые выяснили, что у испытуемых из первой группы снизился уровень инсулина в крови. Инсулин отвечает за транспортировку глюкозы в клетки. Если клетки вырабатывают устойчивость к инсулину, он накапливается в крови, что может спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа.

В заключение ученые добавили, что потребуются другие исследования для того, чтобы установить могут ли фенолы и полифенолы принести пользу пациентам с преддиабетом.