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Диетолог объяснила пользу яиц для похудения

Диетолог Дестини Муди в беседе с изданием Eat This, Not That! рассказала, как яйца способствуют похудению.

Диетолог объяснила пользу яиц для похудения
© unsplash.com

По словам эксперта, недавние исследования показали, что яйца позволяют быстро почувствовать насыщение за счет содержания белка в них. Таким образом, потребление яиц снижает риск переедания и употребления вредных продуктов.

Кроме того, яйца богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые необходимы для полноценного рациона. И наконец, яйца низкокалорийны, что еще раз подтверждает их пользу для тех, кто хочет сбросить вес.

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В заключение диетолог напомнила, что, по данным ВОЗ, "яйца являются наиболее усвояемым источником белка".

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие яйца должны быть в рационе пожилых.

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