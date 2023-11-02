Диетолог объяснила пользу яиц для похудения

По словам эксперта, недавние исследования показали, что яйца позволяют быстро почувствовать насыщение за счет содержания белка в них. Таким образом, потребление яиц снижает риск переедания и употребления вредных продуктов.

Кроме того, яйца богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые необходимы для полноценного рациона. И наконец, яйца низкокалорийны, что еще раз подтверждает их пользу для тех, кто хочет сбросить вес.