Диетолог объяснила пользу яиц для похудения
Диетолог Дестини Муди в беседе с изданием Eat This, Not That! рассказала, как яйца способствуют похудению.
По словам эксперта, недавние исследования показали, что яйца позволяют быстро почувствовать насыщение за счет содержания белка в них. Таким образом, потребление яиц снижает риск переедания и употребления вредных продуктов.
Кроме того, яйца богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые необходимы для полноценного рациона. И наконец, яйца низкокалорийны, что еще раз подтверждает их пользу для тех, кто хочет сбросить вес.
В заключение диетолог напомнила, что, по данным ВОЗ, "яйца являются наиболее усвояемым источником белка".
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие яйца должны быть в рационе пожилых.
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