Какие продукты опасно есть на завтрак пожилым

«Тяжелая пища на завтрак, например колбасные изделия или продукты с корочками, будет нагружать пищеварительную систему. Яичница со шкварками, корочками будет вопреки здоровью пищеварительной системы, а не на пользу ей. Поэтому, если пожилому человеку захотелось поесть ее на завтрак, лучше готовить яичницу так, чтобы она не подгорела», — отметила Королева.