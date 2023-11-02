Рецепт за пять минут: самая вкусная паста с нежнейшим соусом

Этот насыщенный и сливочный рецепт феттучини Альфредо достаточно прост для начинающих, но способен впечатлить любителей изысканной кухни.

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"Рамблер" расскажет, как быстро приготовить вкусную нежную пасту.

Детали

Паста: конечно, вам понадобятся макароны феттучини.

Сливочное масло: соус Альфредо начинается с двух кусочков сливочного масла.

Сливки: для насыщенного соуса требуется почти чашка густых сливок.

Приправы: Феттучини Альфредо просто приправляют солью, перцем и чесночной солью.

Сыр: вам понадобятся сыры Романо и Пармезан.

Ингредиенты

Пачка макарон феттучини

1 стакан сливочного масла

Стакан густых сливок

Соль и перец для вкуса

1 щепотка чесночной соли

¾ стакана тертого сыра Романо

Полстакана тертого сыра Пармезан

Приготовление

Доведите до кипения большую кастрюлю слегка подсоленной воды. Добавьте феттучини и готовьте 8–10 минут или до состояния аль денте.

Растопите сливочное масло со сливками в большой кастрюле на слабом огне. Затем добавьте соль, перец и чесночную соль. Увеличьте огонь до среднего. Добавьте тертый сыр Романо и пармезан, пока он не расплавится и соус не загустеет.