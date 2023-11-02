Рецепт за пять минут: самая вкусная паста с нежнейшим соусом
Этот насыщенный и сливочный рецепт феттучини Альфредо достаточно прост для начинающих, но способен впечатлить любителей изысканной кухни.
"Рамблер" расскажет, как быстро приготовить вкусную нежную пасту.
Детали
- Паста: конечно, вам понадобятся макароны феттучини.
- Сливочное масло: соус Альфредо начинается с двух кусочков сливочного масла.
- Сливки: для насыщенного соуса требуется почти чашка густых сливок.
- Приправы: Феттучини Альфредо просто приправляют солью, перцем и чесночной солью.
- Сыр: вам понадобятся сыры Романо и Пармезан.
Ингредиенты
Пачка макарон феттучини
1 стакан сливочного масла
Стакан густых сливок
Соль и перец для вкуса
1 щепотка чесночной соли
¾ стакана тертого сыра Романо
Полстакана тертого сыра Пармезан
Приготовление
Доведите до кипения большую кастрюлю слегка подсоленной воды. Добавьте феттучини и готовьте 8–10 минут или до состояния аль денте.
Растопите сливочное масло со сливками в большой кастрюле на слабом огне. Затем добавьте соль, перец и чесночную соль. Увеличьте огонь до среднего. Добавьте тертый сыр Романо и пармезан, пока он не расплавится и соус не загустеет.
Добавьте приготовленные макароны в соус и перемешайте, пока они полностью не покроются соусом. Сразу подавайте к столу.