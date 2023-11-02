Диетолог Журавлева назвала полезные и вредные специи

Диетолог и нутрициолог Полина Журавлева рассказала, какие специи нужно употреблять зимой, а от каких лучше вообще отказаться.

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По ее словам, многие специи полезны, ведь их активные компоненты содержат антибактериальные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Она привела в пример куркуму, содержащую активное вещество куркумин, которое известно своим противовоспалительным свойством.

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Напомнила она и о том, что специи могут помочь улучшить пищеварение и даже поднять настроение. Также она пояснила традиции разных народов в холода есть более теплые и пряные блюда.

«Это связано с тем, что пряные продукты могут помочь улучшить кровообращение и согреть организм в холодное время года. Однако количество и тип специй, которые вы употребляете, все же должны быть в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями и потребностями», — рассказала эксперт в беседе с ОСН.

Она назвала несколько видов специй, которые, по ее мнению, необходимо использовать в зимнее время.

«В первую очередь — это куркума, помогающая сохранить иммунитет, защищающая организм от хронических заболеваний, в числе которых даже сердечно-сосудистые и онкологические. Имбирь, который является антибактериальным и противовоспалительным «королем». Он также способствует пищеварению и помогает справиться с вирусами, но это многие и без меня знают», — отметила специалист.

Диетолог также назвала орегано, содержащее свободные радикалы и борющееся с инфекциями, чеснок, снижающий уровень холестерина и давления крови, и все виды перца: черный, красный и белый.

«Корица тоже очень полезна, но с ней лучше не перебарщивать, особенно людям с диабетом. Она значительно повышает уровень сахара в крови. Ну и соль, она полезна и хорошо вычищает ненужные вещества. Но излишнее ее употребление, как правило, может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредила она.

Журавлева подчеркнула, что важно использовать специи в меру, и тогда они станут приятными и полезными.