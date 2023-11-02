Диетолог назвал полезную замену коровьему молоку
В современном мире растет популярность растительных напитков, которые производятся из таких продуктов, как соя, овес, миндаль, фундук и кокос. Могут ли они стать полноценной альтернативой коровьему молоку? О пользе растительных напитков рассказал Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
В основе любого растительного молока – растительный белок, он полностью удовлетворяет потребности организма в этом веществе. Но, в отличие от животного молока, в растительном нет насыщенных жирных кислот, переизбыток которых приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению. Помимо прочего, в растительном молоке нет лактозы, непереносимость которой все чаще фиксируется и среди россиян. Также этический или климатический фактор играет большую роль в популярности данного напитка.
«Огромные ресурсы планеты уходят на поддержание невероятно разросшейся индустрии животноводства. Коровы фактически находятся в жутком положении скученности, тесноты и духоты. Вся индустрия фактически держится на безудержном и безмерном использовании антибиотиков. Эта мера позволяет избежать массовой гибели скота, но, к ужасу потребителя, все эти антибиотики присутствуют и в конечном продукте. По новым нормам их может быть более 70 наименований. Растительное молоко избавляет нас от этих проблем. Это легкий, полезный, приятный на вкус напиток, который позволит в будущем серьезно изменить наш рацион», – сказал диетолог.
Серьезных недостатков у растительного молока нет, аллергических реакций, непереносимости, проблем со здоровьем потребителями - тоже По мнению эксперта, соевое молоко по консистенции походит на молочный напиток. Ореховые варианты молока или кокосовое растительное молоко больше претендуют на отдельный сорт растительного напитка, заключил он.