Диетолог назвал полезную замену коровьему молоку

«Огромные ресурсы планеты уходят на поддержание невероятно разросшейся индустрии животноводства. Коровы фактически находятся в жутком положении скученности, тесноты и духоты. Вся индустрия фактически держится на безудержном и безмерном использовании антибиотиков. Эта мера позволяет избежать массовой гибели скота, но, к ужасу потребителя, все эти антибиотики присутствуют и в конечном продукте. По новым нормам их может быть более 70 наименований. Растительное молоко избавляет нас от этих проблем. Это легкий, полезный, приятный на вкус напиток, который позволит в будущем серьезно изменить наш рацион», – сказал диетолог.