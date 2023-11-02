Можно ли на самом деле похудеть на кефире: ответ врача

Утверждение, что на кефире можно похудеть, — миф, говорит гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог Елена Манило. «Кефир стандартной жирности (2,5–3,2%) является достаточно калорийным. Так, калорийность 2,5%-ного кефира составляет 53 ккал на 100 граммов. Это больше, чем у газировки и даже пива. Кроме того, кефир не обеспечивает достаточного чувства насыщения, а за счет высокой кислотности дополнительно стимулирует выработку желудочного сока и разгоняет аппетит. Напиток поможет нормализовать работу кишечника и обмен веществ, но не более того. Так что похудеть на одном лишь кефире точно не получится», — рассказала эксперт «Доктору Питеру».