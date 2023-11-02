Диетолог назвала специи, которые могут принести пользу для здоровья
Специи полезно добавлять в еду, потому что в них есть активные компоненты, содержащие антибактериальные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства.
Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог и нутрициолог Полина Журавлева.
По ее словам, специи могут улучшить пищеварение и поднять настроение, продолжила она.
По словам эксперта, в первую очередь стоит присмотреться к куркуме. В ней есть активное вещество куркумин, обладающее противовоспалительным свойством. Эта добавка поможет сохранить иммунитет, защитить организм от хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические.
Журавлева также выделила имбирь, который считают антибактериальным и противовоспалительным "королем".
"Он также способствует пищеварению и помогает справиться с вирусами, но это многие и без меня знают", — указала диетолог.
Среди других полезных специй специалист назвала орегано, чеснок, все виды перца - черный, красный и белый и корицу. При этом она отметила, что их нужно использовать в меру.