Быстрее и вкуснее блинов: готовим шоколадные панкейки
И дети, и взрослые будут в восторге.
Что нам понадобится:
- Кефир — один стакан.
- Мука — полтора стакана.
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ст.л.
- Соль — четверть ч. л.
- Шоколад — 1 плитка.
Как готовим:
Налейте кефир в стакан и оставьте при комнатной температуре, если вы держали его до этого в холодильнике. Добавляем к кефиру сахар, яйцо и соль, взбиваем все вместе. Просеиваем муку в кефирную смесь. У нас должно получиться тесто средней вязкости. Добавляем масло и снова перемешиваем. Разогреваем сковороду, лучше взять специальную — для панкейков, выливаем одну ложку теста, чтобы у нас получился круглый блин. По центру каждого панкейка кладем ломтик шоколада и закрываем его тестом. Жарьте панкейки на среднем огне, чтобы не сжечь. Когда появятся пузыри, переворачивайте на другую сторону. Румяные панкейки выкладываем на большое блюдо и подаем горячими.