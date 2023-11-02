Быстрее и вкуснее блинов: готовим шоколадные панкейки

Налейте кефир в стакан и оставьте при комнатной температуре, если вы держали его до этого в холодильнике. Добавляем к кефиру сахар, яйцо и соль, взбиваем все вместе. Просеиваем муку в кефирную смесь. У нас должно получиться тесто средней вязкости. Добавляем масло и снова перемешиваем. Разогреваем сковороду, лучше взять специальную — для панкейков, выливаем одну ложку теста, чтобы у нас получился круглый блин. По центру каждого панкейка кладем ломтик шоколада и закрываем его тестом. Жарьте панкейки на среднем огне, чтобы не сжечь. Когда появятся пузыри, переворачивайте на другую сторону. Румяные панкейки выкладываем на большое блюдо и подаем горячими.