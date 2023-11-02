$93.17-0.1199.00+0.56

Быстрее и вкуснее блинов: готовим шоколадные панкейки

И дети, и взрослые будут в восторге.

Быстрее и вкуснее блинов: готовим шоколадные панкейки
© WomanHit.ru

Что нам понадобится:

- Кефир — один стакан.

- Мука — полтора стакана.

- Куриное яйцо — 1 шт.

- Растительное масло — 2 ст. л.

- Сахар — 2 ст.л.

- Соль — четверть ч. л.

- Шоколад — 1 плитка.

Как готовим:

Налейте кефир в стакан и оставьте при комнатной температуре, если вы держали его до этого в холодильнике. Добавляем к кефиру сахар, яйцо и соль, взбиваем все вместе. Просеиваем муку в кефирную смесь. У нас должно получиться тесто средней вязкости. Добавляем масло и снова перемешиваем. Разогреваем сковороду, лучше взять специальную — для панкейков, выливаем одну ложку теста, чтобы у нас получился круглый блин. По центру каждого панкейка кладем ломтик шоколада и закрываем его тестом. Жарьте панкейки на среднем огне, чтобы не сжечь. Когда появятся пузыри, переворачивайте на другую сторону. Румяные панкейки выкладываем на большое блюдо и подаем горячими.