Гранат: польза и вред

Гранат — это крупный фрукт с красной или красно-коричневой кожурой, алыми сочными зёрнами (семенами) с плотными косточками и сладким или кисло-сладким вкусом.

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Ещё с древности его активно используют как в медицине, так и в кулинарии. Его зёрна добавляют в йогурты, десерты, салаты, а сок стал основой для сиропов и соусов.

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Эксперт статьи: Юлия Харитонова — диетолог, специалист по коррекции пищевого поведения, клинический психолог.

Что такое гранат

Гранаты (Punica granatum L.) — плодовые кустарники и небольшие деревья родом с гор Ирана, откуда они распространились на восток. Сейчас гранат растёт в основном рядом со Средиземным морем.

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Название «гранат» (pomegranatum) происходит от двух латинских слов — pomum, означающего «яблоко», и granatum — «семя». Древние римляне называли его Punicum malum, или «финикийское яблоко». Вероятно, потому что они были завезены в Италию из Карфагена, где пунийцами называли как раз основавших Карфаген финикийцев.

История появления и использования граната

В древних культурах гранат считался священным плодом, который обеспечивает удачу и изобилие, связан с плодородием.

У многих народов гранаты специально разбивали в комнатах новобрачных, чтобы стимулировать рождение детей. Помимо этого, гранаты фигурировали в мифах: в персидской мифологии воин Исфандияр становится непобедимым, съев гранат, в древнегреческой зёрна граната привязывают Персефону к царству Аида.

Применение граната в медицине

Это одно из старейших известных пищевых растений, которое также сыграло важную роль в досовременной медицине. Корень, кора, цветки, кожура, семена и даже косточки (сочные алые оболочки семян) широко использовались в медицине.

Плоды граната обладают антибактериальной, иммуномодулирующей, противоопухолевой, противовоспалительной, противогрибковой активностью.

Современная наука активно изучает химические вещества граната и его применение в медицинских целях. Особенно для лечения и профилактики рака, борьбы с диабетом, стоматологическими проблемами, эректильной дисфункцией и бактериальными инфекциями.

А экстракт кожуры граната исследуют как средство для диабетиков.

Применение граната в кулинарии

Гранат активно используется не только в лечебных целях, но и в кулинарии. Зёрна добавляют в салаты, мясные блюда, десерты, а в средиземноморской и ближневосточной кухне популярен гранатовый соус (приготовленный из сока) — его вводят в напитки, в нём маринуют мясо, им заправляют салаты. А гренадин (сироп из гранатового сока с лимонным и сахара) сегодня используют в огромном количестве коктейлей.

Польза граната

Химический состав граната КБЖУ (калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов) граната на 100 г выглядит так:

энергетическая ценность — 83 ккал;

белки — 1,67 г;

жиры — 1,17 г;

углеводы — 18,7 г.

Помимо этого, в химическом составе граната есть 4 г клетчатки, необходимой для работы кишечника, много витаминов и минералов. Среди них магний, кальций, фосфор, калий, железо, витамины К, В6, С.

По калию гранат рекордсмен — 236 мг. Также много витамина С — 10,2 мг.

«Калий — это минерал, который играет значимую роль в контроле мышц, регуляции артериального давления и нервной проводимости. Кроме этого, в гранате много кальция, магния, фосфора и фолиевой кислоты», — говорит эксперт.

В масле семян граната есть фитоэстрогенные соединения (растительные гормоны), в плодах — фенольные соединения (дубильные вещества, флавоноиды) с высокой антиоксидантной активностью. Эта активность в 3 раза сильнее , чем в зелёном чае.

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Одним из самых значимых веществ в гранате считается эллаговая кислота , которая может быть потенциально полезна при раке молочной железы, толстой кишки, предстательной железы, может защищать от заболеваний печени. Помимо этого, она обладает противоаллергической, антидиабетической, противовоспалительной, противомикробной активностью, важна для профилактики болезни Альцгеймера. Но для защиты от перечисленных заболеваний придётся съесть слишком много граната.

«Биодоступность эллагитанинов может считаться недостаточной, из-за их низкой растворимости в желудочной среде, ограниченного всасывания в кишечнике и других факторов», — говорит эксперт.

Другое важное соединение, которое объясняет пользу граната и его применение в народной медицине, — пуниковая кислота.

Она присутствует в масле семян граната и считается сильным антиоксидантом и противовоспалительным средством. В некоторых исследованиях учёные оценивают возможность использования пуниковой кислоты как средства для борьбы с раком.

Польза граната при анемии и дефиците железа

В народной медицине гранат и его сок применяют как средство для профилактики и лечения анемии, восстановления после кровопотери — например, при обильной менструации. Это связано с тем, что в гранате содержится железо, которое помогает крови эффективно переносить кислород по организму, крепко связано с уровнем гемоглобина.

Исследований вокруг эффективности граната для профилактики анемии мало. В одном из них испытуемые 2 недели пили гранатовый сок и после этого сделали анализ крови. Он показал повышение уровня гемоглобина, гематокрита (доля эритроцитов в жидкости части крови) и числа эритроцитов (красных кровяных телец). Однако в исследовании участвовали всего 10 человек, этого мало для объективных результатов.

Польза граната для сердечно-сосудистой системы

Масло из косточек граната и сок зёрен обладают гипотензивным свойством — снижают артериальное давление, причём как в моменте, так и в долгосрочной перспективе. Эффект стабильный, независимо от того, сколько недель и в каких дозах испытуемые пили сок. Имеющихся исследований недостаточно , чтобы уверенно называть гранат природным лекарством от высокого давления, однако его можно включать в рацион для профилактики гипертонии.

А вот гипотоникам всё же стоит соблюдать осторожность: злоупотребление соком граната им может пойти во вред.

Помимо этого, ограниченные исследования показывают потенциальную пользу граната для сердечно-сосудистой системы в целом. Он уменьшал области атеросклеротических поражений у мышей, а также толщину интима-медиа сонных артерий и перекисное окисление липидов (химическая реакция, нарушающая структуру липидов) у испытуемых, которые пили сок граната в течение 3 лет. Но пока все эти эффекты граната требуют дальнейшего изучения.

Другие полезные свойства граната

Отдельные исследования говорят о пользе граната для полости рта. Ополаскиватель на основе экстракта кожуры граната оказался не менее эффективным, чем травяные, по отношению к стрептококкам — болезнетворным бактериям.

Также он уменьшил количество налёта и кровоточивость дёсен у 104 испытуемых с лёгким или умеренным гингивитом (воспаление дёсен). Они использовали ополаскиватель на основе экстракта кожуры граната 2 раза в день в течение месяца.

Гранат может быть полезен и для улучшения когнитивных функций мозга. Испытуемые пожилого возраста в течение 4 недель пили гранатовый сок, и после этого тестирования показали у них значительные улучшения по вербальной и зрительной памяти. Сравнения проводились с группой испытуемых, получавших плацебо. Для оценки результатов, помимо теста Бушке , применялась ФМРТ — функциональная магнитно-резонансная томография.

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Вред граната

Зёрна граната и сок считаются безопасными при умеренном употреблении. Однако у некоторых людей гранат может вызывать расстройство ЖКТ, диарею. А вот кожуру есть не стоит — она содержит ядовитые вещества.

Также есть редкие случаи аллергии на плоды граната (чаще на семена, чем на сок), которая проявлялась отёком ушей, зудом, эритемой (округлое покраснение — пятно, иногда с зудом), а также есть случай аллергии с отёком гортани, крапивницей (сыпь) и болью в животе. Потенциально в таких случаях речь идёт от чувствительности ко всем растениям семейства Rosaceae (Розовые) — сюда входит много фруктов и ягод.

Противопоказания и ограничения: взаимодействие граната с лекарствами и не только

Гранат может негативно взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Он способен усиливать побочные эффекты некоторых антидепрессантов — амитриптилина, флуоксетина, а также гипотензивных — амлодипина, верапамила, дилтиазема, антиретровирусных — ритонавир, саквинавир. Также стоит соблюдать осторожность при сочетании граната с карбамазепином, варфарином и розувастатином. При регулярном приёме перечисленных лекарств стоит проконсультироваться с врачом.

Помимо повышения риска побочных эффектов некоторых препаратов, гранат может усиливать действие гипотензивных (понижающих давление) средств.

Противопоказаний к гранату мало: это язва желудка, гастрит и панкреатит — есть риск обострения болезни из-за высокой кислотности зёрен и сока. При запорах и геморрое гранатом не стоит злоупотреблять, поскольку у сока есть вяжущее действие.

С соком стоит быть осторожными и людям, у которых чувствительная, тонкая, повреждённая зубная эмаль. Чтобы уменьшить вред граната, можно перед его употреблением пожевать твёрдый сыр: защитная плёнка предотвратит воздействие кислоты на эмаль. Кроме этого, стоит использовать пасту для чувствительных зубов.

«Также гранат разжижает кровь, и тем, кто собирается пройти хирургические процедуры, следует следить за его употреблением, так как он подавляет свёртываемость», — объясняет эксперт.

Как выбрать гранат

Спелый гранат — не круглый , а с «впавшими» боками. Кожура должна быть гладкой и упругой, а вот её цвет может быть как светло-красным, так и очень тёмным: это зависит от сорта. Также подержите гранат в руке — спелый будет тяжёлым для своего размера.

По вкусу гранат может быть и сладким, и кисло-сладким, и кислым — в зависимости от сорта и соотношения сахара и кислот в нём. Уровень пользы во всех сортах примерно одинаковый, поэтому при выборе можно ориентироваться исключительно на свои вкусовые предпочтения.

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Как употреблять и хранить гранат

Зёрна граната едят свежими или в составе горячих блюд, вместе с косточками. Только с последними надо быть аккуратнее людям со слабыми зубами, большим количеством пломб. Также можно делать или покупать гранатовый сок — хранить его надо обязательно в темноте и в прохладе. А плод граната лучше держать в холодильнике: при комнатной температуре он быстро высыхает.

«В холодильнике гранаты пролежат несколько месяцев. Но если плод расколется, надо будет его быстро съесть — он скоро начнёт плесневеть. А очищенный плод (зёрна) можно держать в холодильнике неделю, если накрыть тарелку с ними пищевой плёнкой. Также зёрна можно хранить в морозилке до полугода», — объясняет эксперт.