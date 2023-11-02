Инжир: польза и вред, сочетания с другими продуктами

Инжир — съедобный плод растения фигового дерева. Примечательно, что это не фрукт, не овощ, не ягода, а соплодие — нечто, объединяющее в себе черты ягоды и фрукта.

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Настал сезон свежего инжира, а значит, пора узнать о нём немного больше — кому полезен и вреден этот плод, а также с чем его лучше сочетать.

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Польза

Обилие витаминов и минералов: Инжир содержит витамины (A, группу В, и K), а также калий, магний, железо и антиоксиданты;

Улучшение пищеварения: Грубые волокна в инжире могут помочь улучшить пищеварение, наладить метаболизм. Они действуют как своеобразная метла, очищающая организм от шлаков и токсинов;

Регуляция уровня сахара в крови: Инжир может помочь контролировать уровень сахара в крови благодаря его способности снижать инсулинорезистентность;

Поддержка здоровья сердца: Калий — базовый микроэлемент, необходимый для здоровья сердца. В инжире предостаточно калия, его употребление поможет держать артериальное давление на приемлемом уровне — таким образом вы защитите сердце от болезней;

Антиоксидантные свойства: Инжир содержит антиоксиданты, которые активно препятствуют процессам старения в организме и повреждению клеток. А значит, красивая, сияющая кожа вам гарантирована.

Вред

Высокое содержание сахара: Инжир содержит относительно большое количество сахара, что может быть нежелательным для людей, страдающих от сахарного диабета или тем, кто следит за уровнем сахара в крови. Не спешите совсем отказываться от вкусного и ароматного лакомства, просто сократите порции.

Аллергические реакции: Некоторые люди (например, страдающие поллинозом — сезонной аллергией) могут иметь повышенную чувствительность к употреблению плодов, имеющих семена или косточки. Если у вас есть аллергия на пыльцу растений или фрукты, то стоит проявить осторожность в употреблении инжира.

Высокая калорийность: Инжир в сушёном виде достаточно калориен (примерно 257 калорий на 100 г. продукта), поэтому его не рекомендуется слишком часто употреблять людям с лишним весом или тем, кто следит за фигурой. Калорийность свежего инжира в разы меньше — 54 калории на 100 г.

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Сочетания инжира с другими продуктами

Если вам не хочется просто жевать инжир или превращать его в компот, можно приготовить небанальные закуски с инжиром. Они точно понравятся вам и вашим гостям:

Инжир с сыром

Мякоть инжира прекрасно сочетается с несколькими видами сыров (горгонзола, рокфор, бри, или моццарелла). Нарежьте тонкими ломтиками оба ингредиента и выложите на тарелку, чередуя ломтики. Можно также придать этому блюду вид канапе. Сливочный вкус сыра и сладкие инжирные нотки — необычное и очень вкусное сочетание.

Инжир с прошутто

Эта закуска достойна того, чтобы дополнить атмосферу вашего праздника, вечеринки или семейного ужина. Тонкими слайсами нарежьте итальянскуб ветчину прошутто, инжир разрежьте пополам. В каждый ломтик ветчины заверните половинку инжира и закрепите в виде конвертика. Запеките конвертики в духовке при 180 градусах. Слегка поджаренная ветчина оттенит яркость вкуса инжира. Блюдо получается очень эстетичным.

Инжир с грецким орехом