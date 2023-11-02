Инжир: польза и вред, сочетания с другими продуктами
Инжир — съедобный плод растения фигового дерева. Примечательно, что это не фрукт, не овощ, не ягода, а соплодие — нечто, объединяющее в себе черты ягоды и фрукта.
Настал сезон свежего инжира, а значит, пора узнать о нём немного больше — кому полезен и вреден этот плод, а также с чем его лучше сочетать.
Польза
- Обилие витаминов и минералов: Инжир содержит витамины (A, группу В, и K), а также калий, магний, железо и антиоксиданты;
- Улучшение пищеварения: Грубые волокна в инжире могут помочь улучшить пищеварение, наладить метаболизм. Они действуют как своеобразная метла, очищающая организм от шлаков и токсинов;
- Регуляция уровня сахара в крови: Инжир может помочь контролировать уровень сахара в крови благодаря его способности снижать инсулинорезистентность;
- Поддержка здоровья сердца: Калий — базовый микроэлемент, необходимый для здоровья сердца. В инжире предостаточно калия, его употребление поможет держать артериальное давление на приемлемом уровне — таким образом вы защитите сердце от болезней;
- Антиоксидантные свойства: Инжир содержит антиоксиданты, которые активно препятствуют процессам старения в организме и повреждению клеток. А значит, красивая, сияющая кожа вам гарантирована.
Вред
- Высокое содержание сахара: Инжир содержит относительно большое количество сахара, что может быть нежелательным для людей, страдающих от сахарного диабета или тем, кто следит за уровнем сахара в крови. Не спешите совсем отказываться от вкусного и ароматного лакомства, просто сократите порции.
- Аллергические реакции: Некоторые люди (например, страдающие поллинозом — сезонной аллергией) могут иметь повышенную чувствительность к употреблению плодов, имеющих семена или косточки. Если у вас есть аллергия на пыльцу растений или фрукты, то стоит проявить осторожность в употреблении инжира.
- Высокая калорийность: Инжир в сушёном виде достаточно калориен (примерно 257 калорий на 100 г. продукта), поэтому его не рекомендуется слишком часто употреблять людям с лишним весом или тем, кто следит за фигурой. Калорийность свежего инжира в разы меньше — 54 калории на 100 г.
Сочетания инжира с другими продуктами
Если вам не хочется просто жевать инжир или превращать его в компот, можно приготовить небанальные закуски с инжиром. Они точно понравятся вам и вашим гостям:
Инжир с сыром
Мякоть инжира прекрасно сочетается с несколькими видами сыров (горгонзола, рокфор, бри, или моццарелла). Нарежьте тонкими ломтиками оба ингредиента и выложите на тарелку, чередуя ломтики. Можно также придать этому блюду вид канапе. Сливочный вкус сыра и сладкие инжирные нотки — необычное и очень вкусное сочетание.
Инжир с прошутто
Эта закуска достойна того, чтобы дополнить атмосферу вашего праздника, вечеринки или семейного ужина. Тонкими слайсами нарежьте итальянскуб ветчину прошутто, инжир разрежьте пополам. В каждый ломтик ветчины заверните половинку инжира и закрепите в виде конвертика. Запеките конвертики в духовке при 180 градусах. Слегка поджаренная ветчина оттенит яркость вкуса инжира. Блюдо получается очень эстетичным.
Инжир с грецким орехом
Эти два продукта отлично сочетаются друг с другом. Сочетанием инжира и грецкого ореха можно наслаждаться как в "чистом" виде (при желании добавьте в смесь инжира и ореха немного мёда) так и в виде варенья: Грецкие орехи предварительно вымочите, чтобы убрать лишнюю горечь. Плоды инжира промойте и надрежьте каждый крест-накрест так, чтобы в разрез поместился орешек. Сложите инжир с орехами в кастрюлю, пересыпьте сахаром и оставьте на ночь. На следующий день немного проварите плоды на небольшом огне до закипания, а затем ещё 20 минут. Снимите с огня и, дав остыть, разложите в банки.