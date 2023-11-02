Чем полезна квашеная капуста и кому продукт может навредить

Осень – время осенних заготовок: хозяйки делают закрутки и квасят капусту. И это не только вкусная закуска к праздничному столу, но и очень полезная добавка к повседневному рациону. Многие специалисты сходятся во мнении, что квашеная, или кислая, капуста – это просто уникальный продукт.

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О том, какими полезными свойствами обладает квашеная капуста, News-hub.ru рассказал врач-диетолог Андрей Никифоров.

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«Квашеная капуста богата микроэлементами, витаминами, особенно витамином С. В давние времена она спасала людей от цинги и прочих желудочных заболеваний. Хороша для кишечника, помогает выводить токсины», – разъяснил специалист.

В отличие от другой осенней заготовки – соленых огурцов, которые содержат много соли – более 2,5 г соли при суточной норме 2 г, квашеная капуста рекордсменка по содержанию в ней витаминов и микроэлементов. Это витамины К1 и В4, В6, В9, Е, железо, медь, кальций, фосфор, цинк, тиамин, натрий, магний, улучшающие работу сосудов, сердца и других органов, указал Никифиров.

Также благодаря большому содержанию витамина С продукт не просто можно, а нужно есть в период распространения вирусов гриппа и простуды, так как он помогает укрепить иммунитет и побороть инфекции, говорят специалисты. Помимо этого, витамин С, содержащийся в квашеной капусте, участвует в профилактике болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и половых путей, а также в борьбе с атеросклерозом.

Сок от квашеной капусты рекомендуется пить при больших «мозговых» нагрузках и при стрессах. Механизм тут простой: улучшение микробиома кишечника способствует выработке «гормона счастья» — серотонина — и, как следствие, благотворно влияет на настроение.

Кроме всего прочего, у квашеной капусты есть еще одно «оружие» в борьбе с недугами – это ферментированный продукт, во множестве содержащий пробиотики, которые, как известно, способствуют улучшению работы кишечника, а также выводу из организма шлаков и его защите от токсинов.

Минимизировать потребление кислой капусты необходимо людям, страдающим заболеваниями пищеварительной системы, такими как язва, колит и гастрит, так как в ней есть продукты брожения, которые могут негативно сказаться на состоянии желудка в период обострения болезни. Также из-за некоторого содержания соли в капусте «налегать» на нее не стоит людям, имеющим проблемы с почками или поджелудочной железой.