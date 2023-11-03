Названы самые полезные для кишечника продукты

Самочувствия человека во многом зависит от работы его кишечника, так как около 70-80% всех клеток, вырабатывающих антитела, расположены в слизистой оболочке этого органа.

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Чтобы живущие в нём бактерии расщепляли клетчатку и производили витамины, остро необходимые нашему организму, кишечнику нужны полезные продукты.

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В интервью изданию «Кубанские новости» врач-гастроэнтеролог Александра Алисова назвала самые полезные для кишечника продукты.

В частности, специалист советует обязательно включить в свой рацион кокосовые продукты всех видов: масло, молоко и йогурт.

По словам медика, они обладают противомикробными, противогрибковыми и противовирусными свойствами, благодаря чему могут бороться избыточным ростом дрожжевых грибков и паразитов, которые обитают в тонком кишечнике.

«Если у вас проблемы с ЖКТ, в вашем меню обязательно должен быть кокосовый йогурт, он пополнит организм дополнительными пробиотиками, которые обычно способствуют росту полезных бактерий в кишечнике», – пояснила Алисова.

Ещё одним незаменимым продуктом для правильной работы кишечника врач считает мяту, которая обладает спазмолитическими свойствами, помогает при синдроме раздраженного кишечника (СРК) и других кишечных проблем.

«А ещё эта трава расслабляет кишечный тракт, уменьшает боль, вздутие живота и запор не хуже медикаментов», – подчеркнула гастроэнтеролог.

Не может нормально работать кишечника и без жирных кислот омега-3 и витамина D, а одним из источников этих полезных веществ доктор назвала жирную рыбу, например, лосось.

«Жирные кислоты омега-3 уменьшают воспаление и способствуют развитию здоровых кишечных бактерий. А потребление витамина D уменьшит воспаление и поддерживает активность бактерий в кишечнике, которые помогают предотвратить инфекции, например, сальмонеллу», – отметила Алисова.

Чтобы человеку не грозили такие проблемы, как, как запор и дивертикулёз (высыпания на стенках кишечника), ему также нужна клетчатка, которая ко всему прочему купирует системное воспаление и поддерживает здоровый иммунный ответ.

«В одной чашке любых ягод содержится 8 граммов клетчатки – это примерно четверть вашей ежедневной потребности в клетчатке. Поэтому ягоды важны важным для правильной работы кишечника», – резюмировала гастроэнтеролог.