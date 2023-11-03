Эксперты рассказали, в чем разница между кокосовым и обычным сахаром

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем кокосовый сахар отличается от обычного, а также действительно ли он полезен.

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Эксперты отметили, что настоящий кокосовый сахар делают из сока срезанных цветочных почек пальмового дерева. Такой сахарный песок обычно предлагают в качестве более полезной альтернативы классическому свекольному.

По мнению ученых, с точки зрения химии кокосовый сахар от свекольного не отличается ничем. Около 70% их состава - глюкоза и фруктоза.

При этом, отметили эксперты, у них одинаковая калорийность. Зато гликемический индекс разный - у кокосового он составляет 35. Это значение ниже, чем у обычного белого. Поэтому врачи рекомендуют его для диабетиков, но в небольшом количестве.

Специалисты напоминают, что оба продукта - это все-таки сахар, и перебарщивать с количеством не стоит не только диабетикам, но и всем остальным.