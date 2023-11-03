Диетолог назвал полезные свойства квашеной капусты

Уникальный продукт: диетолог Гинзбург раскрыл полезные свойства квашеной капусты
Среди заготовок на зиму одной из самых любимых и популярных у хозяек является квашеная капуста. Помимо приятного вкуса, она обладает еще и массой полезных свойств. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Михаила Гинзбурга, почему стоит есть квашеную капусту и какой эффект она оказывает на организм.
Чем полезна квашеная капуста
По словам специалиста, квашеная капуста — уникальный продукт. Она сочетает в себе два полезных компонента, которые положительно влияют на микрофлору кишечника.
— В ней содержатся пробиотики и пребиотики. Несмотря на то что это не кисломолочный продукт, — это источник бифидо- и лактобактерий, которые положительно влияют на обмен веществ и пищеварение, — отметил Гинзбург.
Также в продукте большое количество ферментированных волокон, благодаря которым пища лучше усваивается организмом, продолжил диетолог.
— Люди, которые не любят кисломолочные продукты, лишают организм важных бактерий, отвечающих за здоровую микрофлору кишечника. Капуста является хорошей альтернативой, — подчеркнул врач.
Кому вредно есть квашеную капусту
По мнению Гинзбурга, квашеная капуста может быть вредной только в том случае, если содержит большое количество соли.
— Такая закуска будет опасна для людей с гипертонией и хроническим заболеванием почек. Переизбыток соли будет задерживать жидкость в организме. А органические кислоты в составе продукта могут раздражать желудок. Поэтому не рекомендуется есть капусту при язве и гастрите, — предостерег специалист.
Как лучше готовить квашеную капусту
Чтобы капуста сохранила максимальное количество полезных свойств, диетолог порекомендовал правильно ее готовить. Для этого понадобятся:
- капуста;
- лук;
- клюква;
- оливковое масло.
— Рецепт достаточно прост: в капусту добавляем лук — он защищает от простуды, оливковое масло — улучшает обмен веществ и состояние сосудистой стенки, и клюкву, которая оказывает противовоспалительное действие, — перечислил Гинзбург.
Так продукт будет обладать большим количеством полезных свойств и храниться дольше, добавил специалист.