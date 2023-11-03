Диетолог назвал полезные свойства квашеной капусты

Среди заготовок на зиму одной из самых любимых и популярных у хозяек является квашеная капуста. Помимо приятного вкуса, она обладает еще и массой полезных свойств. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Михаила Гинзбурга, почему стоит есть квашеную капусту и какой эффект она оказывает на организм.

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Чем полезна квашеная капуста

По словам специалиста, квашеная капуста — уникальный продукт. Она сочетает в себе два полезных компонента, которые положительно влияют на микрофлору кишечника.

— В ней содержатся пробиотики и пребиотики. Несмотря на то что это не кисломолочный продукт, — это источник бифидо- и лактобактерий, которые положительно влияют на обмен веществ и пищеварение, — отметил Гинзбург.

Также в продукте большое количество ферментированных волокон, благодаря которым пища лучше усваивается организмом, продолжил диетолог.

— Люди, которые не любят кисломолочные продукты, лишают организм важных бактерий, отвечающих за здоровую микрофлору кишечника. Капуста является хорошей альтернативой, — подчеркнул врач.

Кому вредно есть квашеную капусту

По мнению Гинзбурга, квашеная капуста может быть вредной только в том случае, если содержит большое количество соли.

— Такая закуска будет опасна для людей с гипертонией и хроническим заболеванием почек. Переизбыток соли будет задерживать жидкость в организме. А органические кислоты в составе продукта могут раздражать желудок. Поэтому не рекомендуется есть капусту при язве и гастрите, — предостерег специалист.

Как лучше готовить квашеную капусту

Чтобы капуста сохранила максимальное количество полезных свойств, диетолог порекомендовал правильно ее готовить. Для этого понадобятся:

капуста;

лук;

клюква;

оливковое масло.

— Рецепт достаточно прост: в капусту добавляем лук — он защищает от простуды, оливковое масло — улучшает обмен веществ и состояние сосудистой стенки, и клюкву, которая оказывает противовоспалительное действие, — перечислил Гинзбург.