Врач перечислила блюда, от которых люди стареют на глазах

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о еде, которая провоцирует морщины, дряблость и обвисание кожи. Подробности она опубликовала в своем телеграм-канале.

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«Один из основных процессов старения, в ходе которого происходит разрушение коллагена конечными продуктами гликации, связан с неправильным питанием», – отметила врач.

По словам Лебедевой, из рациона следует убрать сахар и сладости. Кроме того, вредны хлебные корочки и пережаренный шашлык. Врач также не рекомендует есть жареную картошку.