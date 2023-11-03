Врач перечислила блюда, от которых люди стареют на глазах
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о еде, которая провоцирует морщины, дряблость и обвисание кожи. Подробности она опубликовала в своем телеграм-канале.
«Один из основных процессов старения, в ходе которого происходит разрушение коллагена конечными продуктами гликации, связан с неправильным питанием», – отметила врач.
По словам Лебедевой, из рациона следует убрать сахар и сладости. Кроме того, вредны хлебные корочки и пережаренный шашлык. Врач также не рекомендует есть жареную картошку.
Напомним, благодаря стакану теплой воды можно значительно улучшить здоровье. Подробнее о пользе и оптимальной температуре жидкости «ФедералПресс» рассказала диетолог Марина Макиша. Если пить воду холодной, то организм будет тратить энергию, чтобы согреть жидкость. А чистая теплая вода сразу проходит через желудок в двенадцатиперстную кишку и далее, запуская работу всех органов, добавила диетолог.