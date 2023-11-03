Блюда, которые небезопасно заказывать в ресторане

Вы наверняка брали их в ресторане, а, согласно опросам, большая часть отравлений приходится именно на эти блюда. Мы решили ознакомиться со статистикой и готовы рассказать о самых опасных яствах, которые может принести официант.

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Кетчуп в бутылке

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Знаете ли вы, что в заведениях, где активно используют кетчуп, к примеру, в бургерных или кафе, где упор делают на фастфуд, кетчуп, оставшийся в конце дня, никто не выбрасывает? Ни один рациональный владелец ресторана не может позволить себе такую роскошь — избавляться от продуктов. Поэтому остатки просто смешивают в одной бутылке. Сказать, что бутылки не всегда стерильны, — ничего не сказать.

Соусы держат открытыми часами

Те соусы, которые повара готовят самостоятельно, чаще всего хранятся в открытой емкости. Такой соус предназначен для использования в течение нескольких часов, однако, в случае, если в заведении принято готовить соус с начала рабочего дня есть вероятность, что его никто не закажет. И как мы уже говорили, продукты без надобности никто не выбрасывает. Поэтому соус может храниться долгие часы, и кто знает, при какой температуре.

Вода в ресторане не всегда безопасна

Чаще всего воду приносят либо в бутылке, либо пропущенную через фильтр. Однако вы не можете знать, насколько часто меняется фильтр во втором случае, и как хорошо он очищает воду, которую персонал набирает из-под крана. Конечно, все зависит от региона, однако, в большинстве точек нашей страны пить воду непосредственно из-под крана настоятельно не рекомендуется. Опасные бактерии и тяжелые металлы не должны входить в ваш рацион.

Блюда на раздаче — бомба замедленного действия

Все мы изредка посещаем заведения, где блюда собираются из нескольких контейнеров на раздаче. С одной стороны, можно самостоятельно оценить внешний вид продуктов, не отходя от кассы, а с другой — вы не знаете, как давно они находятся не накрытыми и при комнатной температуре. Еще хуже, если вы решили пообедать в таком буфете в жару. Отравление буквально гарантировано.

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