Специалисты рассказали о лечебных свойствах аджики

Аджика не только придает пикантности обычным блюдам, но и положительно влияет на здоровье. Врачи в эфире программы "Жить здорово!" рассказали о полезных свойствах этой популярной приправы.

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Как объяснил офтальмолог Михаил Коновалов, она изготавливается из красного перца, в состав которого входит витамин А. Он, в свою очередь, участвует в "акте зрения" и повышает его остроту.

"В 100 граммах аджики содержится 168% суточной нормы витамина А. Это больше, чем 1,5 суточной нормы".

Но это не единственное полезное свойство приправы. Иммунолог Андрей Продеус рассказал, что потребление капсаицина, который также в ней содержится, снижает риск развития инфаркта и инсульта на 40%.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение аджике с наименьшим содержанием соли или вовсе без нее. В противном случае ее потребление может привести к повышению артериального давления.