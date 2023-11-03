Шеф-повар Глеб Астафьев, приглашенный в программу «О самом главном» на канале «Россия», и врач Александр Мясников назвали четыре правила выбора колбасы. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Астафьев призвал россиян при выборе колбасы обращать внимание на ее состав. Продукт, по его словам, должен содержать как можно меньше добавок и усилителей вкуса. Мясников, в свою очередь, добавил, что содержание сои не делает колбасу более вредной.

Кроме того покупателям посоветовали проверить упаковку колбасы. «Если у вас оболочка стала склизенькая — все, эта колбаса пошла в сторону бактериологического зла», — подчеркнул Астафьев.

Также шеф-повар порекомендовал выбирать продукт, имеющий сероватый цвет. Такой окрас, по мнению специалиста, говорит о том, что колбаса содержит меньше селитры, придающей ей яркий цвет.

В заключение они указали, что жир в колбасе должен быть белого цвета. Как отметил Астафьев, этот признак сигнализирует, что жир не окислился и продукт остался свежим.