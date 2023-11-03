Мясо вредит потенции: продукты, которые снижают мужское либидо

Проверьте рацион своего партнера.

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Очень часто к проблемам в постели приводят не только постоянные стрессы и напряженные отношения в паре, но и образ жизни мужчины. К слову, сильный пол не всегда стремится поддерживать форму и не следит за питанием, и очень зря. Мы изучили статистику и делимся топом продуктов, которые, по мнению большинства специалистов, приводят к нарушению полового влечения.

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Красное мясо

Казалось бы, оно полезно в любом возрасте, но не будем спешить с выводами. Сегодня все чаще можно натолкнуться на продукт с содержанием антибиотиков, гормонов и других добавок, которые могут резко ударить по всему организму. У мужчин чаще страдает репродуктивная система. Диетолог Фрида Харью говорит, что высокое содержание стимулирующих добавок в мясе может привести к сбою гормонального фона. Восстанавливать его придется под наблюдением специалиста, если вы хотите вернуть половое влечение на прежний уровень.

Пиво

По мнению диетологов, пиво — «царь»-продукт, когда речь заходит о вреде для потенции. Что интересно, даже этот известный факт не останавливает мужчин от регулярного употребления напитка в больших количествах. Чем же провинилось пиво, спросите вы? Все дело в том, что в нем содержатся фитоэстрогены, а они подавляют тестостерон. Постепенно мужчина не только теряет интерес к близости, но и набирает вес, что усугубляет и так сложную ситуацию с либидо.

Сахар

Еще один бустер эстрогена — чистый сахар. При употреблении его в количестве больше 30 г. в день наблюдается резкое снижение тестостерона. В результате, мы получаем тот же эффект, что и от пива — повышается эстроген и растет масса тела, причем, речь не о мышечной массе.

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