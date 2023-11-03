Шарлотка надоела, а яблоки девать некуда: 6 оригинальных рецептов

Многие калининградцы не знают, куда девать яблоки: шарлотка уже поперёк горла, а варенья хоть отбавляй. «Клопс» сделал подборку рецептов оригинальных блюд из осенних плодов.

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1. Паштет из куриной печени с яблоками

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Рецептом поделилась Елена Михеева.

Ингредиенты Куриная печень — 500 г

Яблоки — 2 штуки

Яйца (понадобятся только желтки) — 5 штук

Сливочное масло — 70 г

Кориандр, зира, белый перец, соль (набор приправ может быть и другим в зависимости от предпочтений)

Способ приготовления

Масло достать из холодильника, чтобы подтаяло. Яблоки испечь в микроволновке: положить в тарелку, накрыть и поставить на 7 минут, если мало — добавить 3-4 минуты. Очистить от кожуры и пробить блендером. Куриную печень отварить, яйца сварить вкрутую. Яблоки, печень и желтки пробить блендером, добавить размягчённое масло и ещё раз хорошенько перемешать. По вкусу добавить соль и измельчённые приправы.

2. Кальмары, фаршированные яблоками и овощами

Рецептом поделилась Виктория Фролова.

Ингредиенты Кальмары — 1 кг

Яблоки — 1 штука

Шпинат — 100 г

Пучок петрушки

Небольшой баклажан или цукини (вкус будет несколько отличаться, можно экспериментировать)

Красный болгарский перец — 1 штука

Репчатый лук — 1 штука

Чеснок — 2-3 зубчика

Яйца — 1 штука

Бальзамический уксус для подачи

Способ приготовления:

Кальмаров ошпарить кипятком и очистить. Если есть порванные тушки или кусочки — отложить, они пойдут на начинку. Овощи и яблоки нарезать кубиками 5-7 мм.

На сухой разогретой сковороде обжарить баклажан (если вы взяли цукини, этот этап пропустить), отложить. На растительном масле спассеровать лук, добавить все остальные овощи и яблоко, а также нарезанные кубиками некондиционные части кальмара. Немного обжарить и добавить шпинат и петрушку. Посолить и поперчить по вкусу. Когда немного остынет, добавить яйцо, перемешать.

Наполнить кальмаров начинкой, защипнуть края зубочисткой. Выложить на смазанный маслом противень и запекать в разогретой духовке 25 минут.

3. Салат с яблоками и форелью

Рецепт предоставила Алиса Евсеева.

Ингредиенты Зелёные яблоки — 2 штуки (лучше крупные)

Сельдерей — 3-4 черешка

Пучок салата, можно микс

Слабосолёная форель — 200 г

Сыр с голубой плесенью (если заменить его страчателлой, вкус будет нежнее)

Ингредиенты для заправки: Соевый соус, оливковое масло, лимонный сок или белый винный уксус, дижонская горчица — по 2 столовой ложки

Мёд — 1 чайная ложка

Способ приготовления:

Яблоки нарезать тонкой соломкой, сбрызнуть лимонным соком. Нарезать сельдерей, форель и сыр. Салат порвать руками. Смешать все ингредиенты для заправки и перемешать вместе с салатом.

4. Яблоки, запечённые с орехами и изюмом

Рецептом поделилась Александра Плеханова.

Ингредиенты Яблок — 6 штук (лучше крупных)

Грецкие орехи — 100 г

Изюм — 100 г

Мёд — 2 столовые ложки

Корица, кардамон

Способ приготовления

У яблок срезать крышечку и вычистить сердцевину. Изюм залить кипятком на 10 мин, слить воду. Орехи мелко нарезать, мёд растопить. Смешать орехи, мёд и изюм, добавить корицы и кардамона. Наполнить начинкой яблоки и отправить в микроволновку на 15 мин. Сверху не накрывать.

5. Штрудель с яблоками

Рецептом поделилась Анна Ткаченко.

Ингредиенты Слоёное дрожжевое тесто — 1 кг

Яблоки — 1 кг

Изюм — 200 г

Орехи кешью — 100 г

Цедра и сок 1 лимона

Сахар — 150 г

Мёд — 2 столовые ложки

Коричневый сахар и корица

Растительное масло

Панировочные сухари

Способ приготовления:

Яблоки тонко нарезать, изюм замочить в кипятке на 10 мин, воду слить, натереть цедру и выдавить сок лимона. На разогретом растительном масле 3-4 минуты припустить яблоки с изюмом и цедрой, добавить сахар и лимонный сок, перемешать и подержать на сковороде ещё 3-4 минуты. На другой сковороде растопить мёд, добавить в него орехи, прогреть 3-4 минуты. Соединить орехи и яблоки.

Кухонное полотенце посыпать мукой. Тесто разморозить и тонко раскатать на полотенце. Раскатанный пласт помазать растительным маслом и присыпать панировочными сухарями. Шумовкой щедро наложить начинку и аккуратно вместе с полотенцем начать закатывать, делая первый заворот. Затем завернуть весь штрудель, отделив полотенце, защипнуть края, посыпать сверху корицей и коричневым сахаром. Так же поступить с остальными кусочками (обычно покупное слоёное тесто разделено на 4 квадрата). Выпекать в предварительно разогретой духовке 30 минут.

6. Цветаевский пирог с яблоками

Немного модернизированный рецепт предоставила Анастасия Круковская.

Ингредиенты для теста Мука — 1,5 стакана

Разрыхлитель — 1 чайная ложка

Сливочное масло — 150 г

Сметана — 2 столовые ложки

Ингредиенты для начинки Яйцо — 1 штука

Сахар — 1 стакан

Сметана — 200 г

Мука — 2 столовые ложки

Кислые яблоки — 3 штуки среднего размера

Корица и ванилин — по 1 чайной ложке

Способ приготовления

Растопленное сливочное масло смешать с мукой, разрыхлителем и сметаной и замесить тесто: по консистенции оно должно быть достаточно мягким. Готовое тесто нужно разровнять по форме (смазывать её не надо, но можно положить бумагу), чтобы были бортики по краям. Тесто можно посыпать корицей.

Отдельно взбить яйцо с сахаром, чтобы масса стала белой. Добавить сметану, муку и ванилин. Получившуюся смесь соединить с яблоками и выложить на тесто. Можно посыпать миндальной стружкой. Запекать при 180 градусах 40 минут.