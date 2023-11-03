Врач Гинзбург раскрыл полезные свойства популярной домашней заготовки

Квашеная капуста, которая традиционно является одной из самых любимых заготовок на зиму у россиян, обладает несколькими полезными свойствами. Об этом заявил диетолог Михаил Гинзбург .

«В квашеной капусте есть пробиотики и пребиотики. И хотя это не кисломолочный продукт, она является источником бифидо- и лактобактерий», – сказал Гинзбург.

Уникальные свойства квашеной капусты позволяют наладить обмен веществ и пищеварение. Благодаря ферментированным волокнам еда лучше усваивается организмом. Врач отметил, что люди, которые не употребляют кисломолочные продукты, не получают достаточного количества важных бактерий, отвечающих за здоровье микрофлоры кишечника. Для них квашеная капуста может стать хорошей альтернативой таким продуктам. Однако не следует увлекаться этой закуской пациентам с гипертонией и болезнями почек, а также язвой и гастритом. Чтобы квашеная капуста сохранила максимум полезных элементов, важно правильно ее приготовить.