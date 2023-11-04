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Как сделать советский пломбир

4 ноября 1937 года в СССР впервые сделали собственный пломбир. Первое лакомство изготовили в Москве, а позже заводы открылись в Ленинграде и Харькове. О том, как сделать «мороженое из детства», читайте в этом материале.

Как сделать советский пломбир
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Для изготовления мороженого вам понадобится:

  • 350 мл сливок 33 % жирности;
  • 250 мл молока;
  • 100 г сахара;
  • 3 яичных желтка;
  • ванилин по вкусу.

Для начала нужно растереть желтки с сахаром и ванилином. Затем нужно взять молоко и довести его до кипения. Далее надо снять емкость с молоком с огня и аккуратно ввести в него желтковую массу, а после перемешать.

Смесь нужно поставить на самый медленный огонь и начать взбивать, пока она не загустеет. При этом нельзя доводить до кипения. После того, как содержимое загустело, его нужно остудить до комнатной температуры.

Далее берем сливки и взбиваем их до устойчивых пиков. После вводим в остывшую массу и хорошо перемешиваем.

Выкладываем смесь в формы и ставим в морозильник, через час достаем и перемешиваем смесь миксером. Убираем смесь обратно в морозильную камеру до полного застывания. Готово.