4 запеканки из доступных продуктов

Идеи для субботнего обеда: четыре запеканки из доступных продуктов
Еда нам нужна каждый день, а порой для приготовления заканчиваются не продукты, а фантазия.
Мы собрали рецепты, которые вы могли подзабыть, будьте уверены, что с их помощью вы не оставите семью голодной.
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Картофельная запеканка с фаршем
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г
- Мясной фарш — 500 г
- Лук — 1 шт
- Твердый сыр — 100 г
- Сливочное масло — 50 г
- Помидоры — 3 шт
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Отварить картошку и растолочь с добавлением сливочного масла. Картошку солить в процессе варки.
- Мелко нарезать лук, добавить в мясной фарш. Обжарить фарш с луком на сковороде, немного посолить. Помидоры нарезать кружочками.
- Противень для запекания хорошо смазать сливочным маслом. Выложить слой из половины толченой картошки. Поверх картошки выложить весь обжаренный фарш, ровным слоем. Фарш закрыть ровным слоем оставшейся картошки. Выложить нарезанные помидорки. Сверху на запеканку насыпать тертый на крупной терке сыр или обмазать сметаной.
- Запекать в духовке при 200 °С 20 минут.
Кабачковая запеканка
Ингредиенты:
- Кабачок — 400 г
- Сыр — 100 г
- Яйцо — 2 шт
- Сметана — 100 г
- Сода — 0,5 ч.л.
- Мука — 150 г
- Зелень — по вкусу
- Соль — 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Кабачок натереть, отжать. Сыр очень мелко порезать или натереть, порезать зелень.
- Соду перемешать со сметаной, оставить на 5 минут, добавить яйца, соль, перец, взбить вилкой, всыпать муку, перемешать.
- Затем туда же выложить сыр, кабачок и зелень, смешиваем и выливаем в предварительно смазанную маслом форму небольшого диаметра.
- Запекать 40-50 минут при температуре 180 °С.
Мини-запеканки с макаронами
Ингредиенты:
- Макароны — 200 г
- Колбаса — 100 г
- Яйцо — 4 шт
- Сливочное масло — 20 г
- Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
- Отварить макароны до готовности.
- В отдельной миске взбить яйца, добавить соль.
- Колбасу нарезать на мелкие кубики и добавить к яйцам. Также добавить отварные макароны.
- Все хорошо перемешать.
- Ячейки от формы для капкейков обильно смазать сливочным маслом. Выложить массу и сверху посыпать тертым сыром.
- Выпекать в разогретой до 180 °С духовке 20 минут.
Запеканка с куриной грудкой и брокколи
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 150 г
- Брокколи — 300 г
- Яйцо — 4 шт
- Сыр нежирный — 75 г
- Лук зеленый
- Соль, специи — по вкусу
Процесс приготовления:
- Смазать маслом форму для запекания. Отварить брокколи в кипящей воде около 2 минут. Оставить в дуршлаге, чтобы лишняя жидкость стекла.
- На те рке натереть сыр, нарезать курицу, зеле ный лук мелко порезать. В форму уложить слоями брокколи, курицу, сыр и зеле ный лук.
- Взбить яйца со свежим молотым черным перцем, и залить этой смесью подготовленную запеканку.
- Распределить яичную смесь равномерно.
- Выпекать 35-45 минут до образования золотистой корочки при 190 °С.