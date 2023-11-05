Назван лучший способ приготовления овощей

Овощи – важная часть здорового питания, именно они обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Медики уверены также, что правильное приготовление овощей сделает их еще полезнее.

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Одним из самых здоровых способов приготовления любых продуктов эксперты считают приготовление на пару. Таким образом удастся сохранить максимум фитохимических веществ и витаминов в блюде. К слову, фитохимические вещества – это активные соединения, которые помогают бороться с воспалениями, укреплять иммунную систему и многое другое.

Чтобы сделать еду полезнее, при готовке нужно свести к минимуму количество воды и температуру приготовления. Для овощей высокая температура не требуется, их и без того наш организм прекрасно усваивает. Кроме того, паровая обработка овощей позволит сохранить в продукте больше половины полифенолов – веществ, защищающих организм от различных заболеваний.

Также медики напомнили, что для некоторых овощей приготовление на пару – оптимальный способ. Речь идет о моркови, спарже, сельдерее, зеленой фасоли и томатах, сообщает издание She Finds.

Другим полезным вариантом является запекание. Здесь главное обратить внимание на другие ингредиенты блюда, которые попадут в духовку вместе с овощами. Так, стоит сократить количество масла, поскольку оно добавит калорий и жира, а подсолнечное масло и вовсе может спровоцировать воспаления и быстрый набор веса.