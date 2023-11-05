Назван лучший способ приготовления овощей
Овощи – важная часть здорового питания, именно они обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Медики уверены также, что правильное приготовление овощей сделает их еще полезнее.
Одним из самых здоровых способов приготовления любых продуктов эксперты считают приготовление на пару. Таким образом удастся сохранить максимум фитохимических веществ и витаминов в блюде. К слову, фитохимические вещества – это активные соединения, которые помогают бороться с воспалениями, укреплять иммунную систему и многое другое.
Чтобы сделать еду полезнее, при готовке нужно свести к минимуму количество воды и температуру приготовления. Для овощей высокая температура не требуется, их и без того наш организм прекрасно усваивает. Кроме того, паровая обработка овощей позволит сохранить в продукте больше половины полифенолов – веществ, защищающих организм от различных заболеваний.
Также медики напомнили, что для некоторых овощей приготовление на пару – оптимальный способ. Речь идет о моркови, спарже, сельдерее, зеленой фасоли и томатах, сообщает издание She Finds.
Другим полезным вариантом является запекание. Здесь главное обратить внимание на другие ингредиенты блюда, которые попадут в духовку вместе с овощами. Так, стоит сократить количество масла, поскольку оно добавит калорий и жира, а подсолнечное масло и вовсе может спровоцировать воспаления и быстрый набор веса.
Во время запекания рекомендуется поддерживать такую температуру, которая не позволит маслу дымиться, поскольку его дымление высвобождает вредные свободные радикалы.