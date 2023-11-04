«Защищают организм от болезней». Назван лучший способ приготовления овощей

Овощи — важная часть здорового питания, они помогают обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Способ их приготовления также имеет значение. Например, добавление в овощные блюда вредных приправ или обжаривание в масле сведут на нет всю пользу.

Лучше тушить или запекать, но какой из этих способов лучше? На этот вопрос ответила медсестра Робин Дэвис, пишет американское издание She Finds.

Видео дня

Приготовление на пару

Медик рассказала, что приготовление овощей на пару — более здоровый способ, так как он помогает сохранить фитохимические вещества и витамины в блюде. Фитохимические вещества — это активные соединения, которые помогают уменьшить воспаление, укрепить иммунную систему и многое другое.

По словам эксперта, главное — свести количество жидкости, время приготовления и температуру к минимуму. Готовка на пару считается щадящей, так как овощи не соприкасаются с водой.

— Поскольку они готовятся при небольших температурах, организм может лучше их переварить и усвоить. Кроме того, такой вид готовки увеличивает среднее содержание полифенолов более чем на 50 процентов. Полифенолы защищают организм от болезней, — отметила эксперт.

Исследования показали, что лучшие овощи, которые оптимальнее всего готовить на пару, — это в том числе спаржа, морковь, сельдерей, зеленая фасоль и помидоры.

— Было обнаружено, что после приготовления на пару в этих овощах значительно повышается содержание антиоксидантов и бета-каротина, — отметила Дэвис.

Вредно ли запекание для здоровья

Если приготовление овощей на пару — лучший способ, это все равно не значит, что нужно избегать запекания.

— Важно отметить, что запекание овощей — это также полезный способ приготовления данных продуктов, — пояснила Дэвис.

Главное — внимательно относиться к ингредиентам, которые добавляются в запеченные овощи. Например, не рекомендуется использовать масло, в котором много жира и калорий. Масла из семян, в частности, при избыточном потреблении могут привести к таким проблемам, как воспаление и увеличение веса.