Медик назвала самый полезный способ приготовления овощей

Медсестра Робин Дэвис рассказала, какой способ приготовления овощей полезнее для здоровья. Об этом пишет издание She Finds.

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По словам медика, в овощах содержатся фитохимические вещества, активные соединения, уменьшающие воспаление и укрепляющие иммунную систему. Чтобы сохранить их, лучше всего при готовке свести к минимуму количество жидкости, время приготовления и температуру.

Самой щадящей в этом плане и полезной считается готовка овощей на пару, так как они не соприкасаются с водой и не подвергаются воздействию высоких температур.

Кроме того, при готовке на пару в овощах более чем на 50 процентов увеличивается содержание полифенолов, которые защищают организм от болезней, антиоксидантов и бета-каротина.