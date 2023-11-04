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Медик назвала самый полезный способ приготовления овощей

Медсестра Робин Дэвис рассказала, какой способ приготовления овощей полезнее для здоровья. Об этом пишет издание She Finds.

Медик назвала самый полезный способ приготовления овощей
© unsplash.com

По словам медика, в овощах содержатся фитохимические вещества, активные соединения, уменьшающие воспаление и укрепляющие иммунную систему. Чтобы сохранить их, лучше всего при готовке свести к минимуму количество жидкости, время приготовления и температуру.

Самой щадящей в этом плане и полезной считается готовка овощей на пару, так как они не соприкасаются с водой и не подвергаются воздействию высоких температур.

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Кроме того, при готовке на пару в овощах более чем на 50 процентов увеличивается содержание полифенолов, которые защищают организм от болезней, антиоксидантов и бета-каротина.

Согласно исследованиям, лучше всего готовить на пару морковь, спаржу, зеленую фасоль, сельдерей и помидоры.

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