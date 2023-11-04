Как не испортить баранину и превратить ее в самое полезное мясо

Гастроэнтеролог Манило: баранина принесёт пользу, если её правильно приготовить. Насчёт баранины у россиян есть много предубеждений, однако на самом деле такое мясо очень даже полезно. У него есть несколько нюансов, касающихся жира, но если соблюдать все правила и рекомендации, то можно получить витаминную, а не калорийную бомбу.

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Польза баранины

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Гастроэнтеролог и диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Манило рассказала, что баранина вообще-то считается более диетической, чем та же курица. Для сравнения: процент жирности совсем не постных кусочков баранины может достигать 16,5%, а нежирных — 9,5%. Примерно такая же ситуация с говядиной, но вот курице до них далеко, у неё в мясе — до 18% жирности. Ну а про свинину лучше вообще не вспоминать, там жира — 40–59%.

Получается, что баранина менее калорийна, чем курица, у неё в 100 г содержится всего 170–209 ккал, а в птичке — уже 230 ккал.

Холестерина в баранине в 3–4 раза меньше, чем в свинине, при этом в баранине полно различных кислот, которые не дают плохому холестерину задерживаться и вредить сосудам. Благодаря баранине жировой обмен в организме работает как часы, а атеросклероз не грозит.

В баранине полно железа, витаминов группы B, E, натрия, магния, калия, йода, цинка и фосфора. Фтор поддерживает здоровье зубов, а В12 восстанавливает нервную систему и энергетический обмен.

Вред баранины

Баранина хоть и диетическая, но жир у неё коварный и тугоплавкий. Переваривается он тяжко, поэтому такое мясо не рекомендуют людям с:

болезнями желчного пузыря;

поджелудочной железы;

печени;

язвой;

гастритом с повышенной кислотностью;

наследственными нарушениями обмена веществ;

подагрой;

людям пожилого возраста;

детям младше 6 лет.

Но для всех остальных есть лайфхак, как легче переварить баранину. После неё стоит попить не что-то холодное, а горячее, например, чай.

Как приготовить баранину