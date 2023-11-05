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Готовим фокаччу на закваске с томатами

Если вы любите домашнюю выпечку, приготовьте фокаччу — итальянскую пшеничную лепешку. Добавьте помидоры и любимую зелень, поверьте: и домашние, и гости это оценят.

Рецепт фокаччи на закваске с томатами
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Ингредиенты:

  • Мука в/с — 300 г
  • Мука ц/з — 150 г
  • Вода — 350-400 г
  • Стартер пшеничный — 100 г
  • Соль — 8 г
  • Оливковое масло — 15 г
  • Томаты черри
  • Лук
  • Орегано
  • Чеснок сушеный

Процесс приготовления:

  1. Смешайте муку, закваску и воду и оставьте на 30 минут.
  2. Добавьте соль и оливковое масло, замешивайте тесто в течение 20 минут.
  3. Оставьте тесто на 2 часа при комнатной температуре, складывайте каждые 30 минут.
  4. Уберите миску с тестом в холодильник на 48 часов.
  5. Смажьте форму для выпечки оливковым маслом, переложите тесто из миски, накройте и оставьте на 1 час при комнатной температуре.
  6. Сбрызните подошедшее тесто оливковым маслом, вдавите пальцами тесто, разложите начинку.
  7. Разогрейте духовку до 230 градусов. Выпекайте в течение 20-25 минут.