Рецепт фокаччи на закваске с томатами

Готовим фокаччу на закваске с томатами
Если вы любите домашнюю выпечку, приготовьте фокаччу — итальянскую пшеничную лепешку. Добавьте помидоры и любимую зелень, поверьте: и домашние, и гости это оценят.
Ингредиенты:
- Мука в/с — 300 г
- Мука ц/з — 150 г
- Вода — 350-400 г
- Стартер пшеничный — 100 г
- Соль — 8 г
- Оливковое масло — 15 г
- Томаты черри
- Лук
- Орегано
- Чеснок сушеный
Процесс приготовления:
- Смешайте муку, закваску и воду и оставьте на 30 минут.
- Добавьте соль и оливковое масло, замешивайте тесто в течение 20 минут.
- Оставьте тесто на 2 часа при комнатной температуре, складывайте каждые 30 минут.
- Уберите миску с тестом в холодильник на 48 часов.
- Смажьте форму для выпечки оливковым маслом, переложите тесто из миски, накройте и оставьте на 1 час при комнатной температуре.
- Сбрызните подошедшее тесто оливковым маслом, вдавите пальцами тесто, разложите начинку.
- Разогрейте духовку до 230 градусов. Выпекайте в течение 20-25 минут.