"Разрушает жир, укрепляет иммунитет". Врач рассказала о пользе одной специи

Специи не только делают пищу вкусной, но также могут приносить пользу для здоровья.

© Unsplash

В частности, одна из них помогает сжигать жир и укреплять иммунитет. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, речь идёт о кайенском перце, передаёт ЗОЖ.news.

«Эта специя разрушает жир и поддерживает иммунитет благодаря витамину С, – пояснила специалист. – Он помогает организму производить белые кровяные клетки и защищать его от болезней. В одной чайной ложке кайенского перца уже содержится около 1 мг витамина C».

Кроме того, отметила диетолог, в кайенском перце содержится капсаицин, который обладает противовоспалительными свойствами и защищает организм от окислительного стресса.

«Также капсаицин может увеличить скорость метаболизма, а значит, и потерю веса, – рассказала Джервасио. – Для включения кайенского перца в рацион есть множество способов. Это может быть хумус, гуакамоле или соусы для барбекю».

При этом она отметила, что это острая добавка отлично сочетается в супе, рагу, макаронах, запеченных овощах и мясе на гриле. Помимо этого, специя подходит для ароматизации закусок, таких как попкорн и орехи.