Проще, чем кажется: как выбрать качественную красную икру

— Определить оригинальность икры на первый взгляд почти невозможно. Горепредприниматели научились подделывать все до мелочей. Однако есть несколько к лючевых факторов, которые могут указывать на подделку. Первый — излишняя упругость и идеальная форма икринок. У натурального продукта могут быть небольшие диспропорции, а вот фальсификат будет словно с картинки. Также стоит обратить внимание на цвет — если он слишком яркий, однородный, а у икринок нет «глазок», то перед вами, скорее всего, подделка, — добавил эксперт.