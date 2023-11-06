Проще, чем кажется: как выбрать качественную красную икру
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в российских магазинах свыше 190 тонн контрафактной красной икры. «Вечерняя Москва» узнала, как не ошибиться с выбором главного новогоднего продукта и на что следует обращать внимание перед покупкой.
По данным ведомства, поддельную красную икру поставляли в крупные торговые сети. Удалось обнаружить поддельный продукт благодаря особой системе мониторинга продукции «Меркурий».
— Важно различать имитацию икры и ее контрафакт. Первый вариант не противоречит закону и изготавливается из морских водорослей с красителями и консервантами, которые добавляют продукту вкус настоящий икры. Однако в таком случае продавец обязан указать на упаковке, что это имитированная икра, — рассказал продавец одного из рыбных магазинов Александр Витлюк.
А вот фальсификат, как правило, изготавливают таким образом: добавляют к настоящей икре, добытой браконьерским способом, непонятные субстанции, которые не указывают в составе, и продают чуть ниже стоимости настоящей икры.
— Определить оригинальность икры на первый взгляд почти невозможно. Горепредприниматели научились подделывать все до мелочей. Однако есть несколько к лючевых факторов, которые могут указывать на подделку. Первый — излишняя упругость и идеальная форма икринок. У натурального продукта могут быть небольшие диспропорции, а вот фальсификат будет словно с картинки. Также стоит обратить внимание на цвет — если он слишком яркий, однородный, а у икринок нет «глазок», то перед вами, скорее всего, подделка, — добавил эксперт.
Конечно, встретить такую продукцию можно и на полках уже проверенных магазинов. Однако для собственной безопасности лучше все-таки не покупать красную икру у сомнительных продавцов без каких-либо документов на руках.
— Старый метод проверки продукта следующий: надо поместить несколько икринок в кипящую воду. Натуральная икра будет белеть из-за свернувшегося белка, а фальсификат либо не изменит цвет, либо окрасит воду, — добавил Витлюк.
Если в магазине на икру действует большая скидка, то надо обезопасить себя и проверить сроки годности товара, а также всю информацию о производителе.
— В супермаркетах сегодня большой выбор икры. И сейчас она продается по хорошей цене. Но перед Новым годом спрос вырастет, и будет труднее купить икру. Поэтому решила взять сейчас, — отметила покупательница Валерия Михайловская.
ЦИФРА
601 тысяча лососевых рыб была поймана к октябрю этого года, по данным Росрыболовства.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Цапликов, экономист:
— Сейчас цены на красную икру стабильны — улов в этом году вышел чуть ли не рекордным. Однако я не исключаю того факта, что к концу года красная икра может подорожать на 10 процентов из-за повышенного спроса. Советую приобретать продукт в начале декабря.