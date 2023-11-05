В ВОЗ рассказали, является ли распространенный подсластитель аспартам опасным

Специалисты ВОЗ рассказали, является ли опасным искусственный подсластитель аспартам.

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Аспартам (Е951) открыли в 1965 году и уже через 15 лет стали активно добавлять в продукты питания. При той же калорийности, что и сахар, этот подсластитель в 200 раз слаще сахара. Его добавляют в газированные напитки, мороженое, йогурт, готовые сухие завтраки, в зубную пасту, лекарства и не только.

Международное агентство по изучению рака отнесло аспартам к категории 2B – к «возможным канцерогенам». В этом же списке есть и тальк для промежности, например, а также экстракт листьев алоэ.

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух отмечает, что в классификации МАИР есть и более опасные продукты. Так, красное мясо относится уже к категории 2A – «вероятные канцерогены».

По сравнению с более опасными продуктами из списка аспартам не такой канцерогенный, но злоупотреблять продуктами с ним не стоит, передает E1.ru.