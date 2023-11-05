Врач-нутрициолог развеяла популярный миф о подсолнечном масле

Врач-нутрициолог Надежда Дмитриева развеяла популярный миф о том, что подсолнечное масло помогает не пьянеть.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» специалист заявила, что волшебные свойствах продукта в данном вопросе являются вымыслом.

«Многие считают, что если выпить большое количество подсолнечного масла перед застольем, то можно не опьянеть, – заявила Дмитриева. – Якобы масло обволакивает стенки желудка и препятствует всасыванию алкоголя».

Однако, как уверят нутрициолог, это заблуждение, которое является очень опасным.

По словам медика, в продукте содержится много линолевой кислоты, избыток которой приводит к воспалениям в организме, повышению артериального давления, появлению мигрени и нарушениям в работе иммунной системы.

«Таким образом, к вредному воздействию алкоголя только лишь прибавляется вред от чрезмерного употребления масла», – резюмировала Дмитриева.