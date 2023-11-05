Назван продукт, который помогает сбросить несколько кг и укрепить иммунитет

Кизил помогает укрепить иммунитет в зимнее и время и способствует похудению. По мнению эксперта, за месяц вы сможете благодаря этому плоду сжечь 8 кг.

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По словам профессора, доктора Вефика Арыджа, кизил помогает за один месяц избавиться от восьми-десяти килограммов лишнего веса. Этот продукт содержит четыре витамина, укрепляющих иммунитет: витамины А, С, Е и К.

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Если вы соедините ягоды кизила с корицей и гвоздикой и отварите всё в двух литрах воды, то у вас получится эффективное средство для похудения. Его нужно выпивать натощак каждое утро в тёплом виде (по два стакана сразу). Это поможет избавиться за 30 дней от шести-восьми килограммов.

Кроме того, кизил можно для снижения веса употреблять в сушёном виде или в виде шербета.