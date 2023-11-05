В Роскачестве рассказали, сколько ложек сахара содержится в сухофруктах

В Роскачестве отметили, что из-за высокой калорийности пытаться получить дневную норму полезных веществ из сухофруктов точно не стоит. Эксперты также рассказали, сколько сахара содержится в популярных высушенных фруктах. Самыми сладкими оказались финики, изюм и персик.

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Как утверждают эксперты, в 100 граммах первого лакомства содержится 14 чайных ложек сахара. На втором месте разместился сушеный виноград – 13 чайных ложек сахара. А в 100 граммах последнего в тройке насчитали 11,5 чайных ложек сахара. 11,5 чайных ложек сахара также содержится в черносливе и инжире (в расчете на 100 грамм). Далее идет урюк с показателем 10,5 чайных ложек. А замыкает сладкий рейтинг курага – всего 10 чайных ложек сахара в 100 граммах лакомства.