Названы продукты, которые помогут справиться с осенней хандрой

Ноябрь - самое сложное время года с точки зрения поддержания хорошего настроения и самочувствия. Солнечного света явно не хватает, да и световой день слишком короткий, длительным прогулкам препятствует холодная погода, яркие краски осени сменились серым предзимьем - все это не может не влиять на настроение. Как поддержать организм, обходясь без сомнительных стимуляторов типа сигарет и алкоголя, рассказали эксперты телеканала "Доктор".

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Они назвали топ-5 продуктов, которые помогут организму на биохимическом уровне. Главное - не перестараться и не переесть, потому что большинство рекомендованных продуктов довольно калорийны.

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1. Горький шоколад

Он содержит триптофан, необходимый для выработки серотонина - "гормона радости", напрямую влияющего на наше настроение. Кроме того, пара кусочков шоколада в день помогут бороться с сонливостью, а его запах в помещении (можно же сварить жидкий шоколад или какао) повышает уровень эндорфинов.

2. Бананы

Витамин В6 и магний в их составе помогут расслабиться и противостоять стрессу. Эксперты советуют выбирать зеленые бананы - в них меньше калорий. Впрочем, совет не бесспорный - спелые бананы определенно вкуснее.

3. Грецкие орехи

В орехах также содержится триптофан, который поднимет уровень серотонина, а если съесть горстку орехов вечером - это будет способствовать выработке мелатонина, который сделает сон глубже и крепче. Хороший сон - отличное лекарство от хандры. В орехах также есть Омега-3 жирные кислоты - они помогут сохранить эластичность кожи, крепость волос и ногтей в отопительный сезон.

4. Зеленые салаты

Фолиевая кислота помогает бороться с депрессией - ею богаты шпинат, кресс-салат, руккола, брюссельская капуста, брокколи, петрушка и кинза. Есть фолиевая кислота и в мясе, яйцах, бобовых. Но тепловая обработка вдвое уменьшает ее количество в готовом блюде. Поэтому сырые салаты - лучше.

5. Индейка с цитрусовыми