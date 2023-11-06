Ужин по-итальянски: простой рецепт ригатони с соусом болоньезе
Паста не спроста является одним из самых популярных и излюбленных людьми из разных уголков мира блюд: она быстро готовится, насыщает и может быть абсолютно разной.
А если подойти к процессу готовки с максимальной ответственностью, заранее вооружившись неоднократно проверенным профессионалами кулинарии рецептом, то вкусная трапеза и восторженные отзывы гостей вам гарантированы.
Видео дня
Если вы любите атмосферу Италии и хотели бы оказаться в местном ресторанчике прямо сейчас, то самое время приготовить ригатони с соусом болоньезе.
Подробный рецепт приготовления итальянского блюда, которое никого не оставит равнодушным, – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- соль, перец, другие специи;
- около 450 г ригатони;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 1 небольшая мелко нарезанная луковица;
- 2 небольшие мелконарезанные моркови;
- 4 измельченных зубчика чеснока;
- около 450 г говяжьего фарша;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 400 г нарезанных пополам помидоров черри;
- 50 г свежего базилика;
- 2 столовые ложки тертого сыра пармезан.
Приготовление
- Поставьте кастрюлю с водой кипятиться, подсолите ее, добавьте макароны и готовьте до состояния "аль денте", то есть примерно в течение 12 минут (следуйте инструкции на упаковке). Наполните водой из-под макарон 3/4 стакана воды, а все остальное слейте.
- Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук, морковь, чеснок, 1/4 чайной ложки соли и несколько щепоток перца. Готовьте, время от времени помешивая, пока ингредиенты не размягчатся (около 6–8 минут).
- Добавьте к овощной смеси говяжий фарш и те же специи. Готовьте мясо до тех пор, пока оно не перестанет быть розовым (примерно в течение 4 минут).
- Добавьте томатную пасту и готовьте до однородной массы, не более 1-2 минут. Влейте в сковороду заранее припасенную после варки макарон воду, помидоры и базилик. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и варите, пока помидоры не начнут лопаться ( 5-7 минут).
- Добавьте в получившуюся смесь сыр и ригатони. Приправьте специями на своей вкус и перемешайте.
- Разложите пасту по тарелкам и сверху украсьте оставшимся базиликом и пармезаном.
- Готово! Вы в Италии.
Рамблер: главные новости