Ужин по-итальянски: простой рецепт ригатони с соусом болоньезе

Паста не спроста является одним из самых популярных и излюбленных людьми из разных уголков мира блюд: она быстро готовится, насыщает и может быть абсолютно разной.

© Unsplash

А если подойти к процессу готовки с максимальной ответственностью, заранее вооружившись неоднократно проверенным профессионалами кулинарии рецептом, то вкусная трапеза и восторженные отзывы гостей вам гарантированы.

Видео дня

Если вы любите атмосферу Италии и хотели бы оказаться в местном ресторанчике прямо сейчас, то самое время приготовить ригатони с соусом болоньезе.

Подробный рецепт приготовления итальянского блюда, которое никого не оставит равнодушным, – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

соль, перец, другие специи;

около 450 г ригатони;

2 столовые ложки сливочного масла;

1 небольшая мелко нарезанная луковица;

2 небольшие мелконарезанные моркови;

4 измельченных зубчика чеснока;

около 450 г говяжьего фарша;

2 столовые ложки томатной пасты;

400 г нарезанных пополам помидоров черри;

50 г свежего базилика;

2 столовые ложки тертого сыра пармезан.

Приготовление