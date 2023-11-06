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Ужин по-итальянски: простой рецепт ригатони с соусом болоньезе

Паста не спроста является одним из самых популярных и излюбленных людьми из разных уголков мира блюд: она быстро готовится, насыщает и может быть абсолютно разной.

Ужин по-итальянски: простой рецепт ригатони с соусом болоньезе
© Unsplash

А если подойти к процессу готовки с максимальной ответственностью, заранее вооружившись неоднократно проверенным профессионалами кулинарии рецептом, то вкусная трапеза и восторженные отзывы гостей вам гарантированы.

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Если вы любите атмосферу Италии и хотели бы оказаться в местном ресторанчике прямо сейчас, то самое время приготовить ригатони с соусом болоньезе.

Подробный рецепт приготовления итальянского блюда, которое никого не оставит равнодушным, – в материале "Рамблера".

Рецепт за 5 минут: ленивые хачапури

Ингредиенты

  • соль, перец, другие специи;
  • около 450 г ригатони;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 1 небольшая мелко нарезанная луковица;
  • 2 небольшие мелконарезанные моркови;
  • 4 измельченных зубчика чеснока;
  • около 450 г говяжьего фарша;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 400 г нарезанных пополам помидоров черри;
  • 50 г свежего базилика;
  • 2 столовые ложки тертого сыра пармезан.

Приготовление

  1. Поставьте кастрюлю с водой кипятиться, подсолите ее, добавьте макароны и готовьте до состояния "аль денте", то есть примерно в течение 12 минут (следуйте инструкции на упаковке). Наполните водой из-под макарон 3/4 стакана воды, а все остальное слейте.
  2. Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук, морковь, чеснок, 1/4 чайной ложки соли и несколько щепоток перца. Готовьте, время от времени помешивая, пока ингредиенты не размягчатся (около 6–8 минут).
  3. Добавьте к овощной смеси говяжий фарш и те же специи. Готовьте мясо до тех пор, пока оно не перестанет быть розовым (примерно в течение 4 минут).
  4. Добавьте томатную пасту и готовьте до однородной массы, не более 1-2 минут. Влейте в сковороду заранее припасенную после варки макарон воду, помидоры и базилик. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и варите, пока помидоры не начнут лопаться ( 5-7 минут).
  5. Добавьте в получившуюся смесь сыр и ригатони. Приправьте специями на своей вкус и перемешайте.
  6. Разложите пасту по тарелкам и сверху украсьте оставшимся базиликом и пармезаном.
  7. Готово! Вы в Италии.
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