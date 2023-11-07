Блюда из креветок на Новый год 2024: простые и вкусные рецепты

Морепродукты – любимое блюдо многих людей, которые прекрасно подходят для дополнения праздничного стола. Помогут справиться с задачей рецепты с креветками на Новый год 2024.
Основной компонент разрешается подать под нежным соусом, совместить его с другими ингредиентами, приготовить в кляре. Подобрав разнообразные составляющие, получится создать блюдо, которое порадует как гостей, так и членов семьи.
Клео.ру сделал подборку оригинальных рецептов, среди которых вы сможете подобрать вариант на свой вкус.
Рецепт 1: Креветки в сливочном соусе
Невероятно нежное блюдо удастся приготовить, воспользовавшись определенными рецептами с креветками. Пикантность морепродуктам придаст сливочный соус. Клео.ру предлагает взять на вооружение рецепт, включающий следующий набор компонентов.
Ингредиенты:
- 500 г крупных креветок, избавленных от панциря и кишок;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 3 зубчика чеснока;
- 1/2 стакана белого вина;
- 1 стакан сливок (жирностью 20-35%);
- сок 0,5 шт. лимона;
- соль и перец;
- 250 г пасты.
Приготовление:
- Отварите пасту, изучив инструкцию.
- Обжаривайте раздавленный чеснок на масле на протяжении 2 минут.
- Присоедините креветки, обжаривайте 3 минуты с каждой стороны, пока они не изменят цвет. Если вы используете белое вино, влейте его к продуктам и дайте покипеть в течение 3 минут, чтобы алкоголь выпарился.
- Добавьте сливки в сковородку, доведите до кипения, проварите 3 минуты. Полейте соусом креветки.
- Выдавите лимонный сок.
- Подавайте креветки и соус, поместив на приготовленной пасте, посыпанные свежими зеленью и украшенные лимонными дольками.
Рецепт 2: Рис с креветками и овощами
Сбалансированное блюдо получится с помощью набора определенных компонентов. Морепродукты гармонично сочетаются с рисовой крупой. Поможет достичь желаемого эффекта один из новогодних рецептов.
Ингредиенты:
- 1 стакан длиннозернового риса;
- 250 г крупных креветок, очищенных и избавленных от панциря;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 лук;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 морковь;
- 1 красный болгарский перец;
- 1 стакан зеленого горошка;
- 2 яйца;
- 3 ст. ложки соевого соуса;
- 1 ч. ложка имбиря в порошке; соль и перец.
Приготовление:
- Отварите рис до готовности.
- Обжаривайте измельченные лук и чеснок 3 минуты.
- Добавьте оставшиеся овощи в сковородку, готовьте 7 минут.
- Отварите яйца, порежьте кубиками.
- В сковородку добавьте креветки и готовьте 3 минуты, пока они не станут слегка румяными.
- Соедините все продукты, полейте соевым соусом и посыпьте имбирем. Тщательно перемешайте.
Рецепт 3: Салат с креветками и ананасом
Пикантное блюдо с сочетанием морепродуктов и сладкого фрукта станет великолепным украшением праздничного стола. Креветки на Новый год предлагается сделать в виде салата с ананасами.
Ингредиенты:
- 300 г креветок;
- 1/2 ананаса;
- 1 огурец;
- 1 красный лук;
- 1 зеленый перец;
- 1 красный перец;
- 1/4 стакана свежей рубленой кинзы;
- 1 лимон;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Обжаривайте креветки 3 минуты. Полейте их соком лимона и приправьте солью и перцем.
- Смешайте измельченные ананас, огурец, красный лук, зеленый и красный перцы, кинзу.
- Добавьте охлажденные креветки к остальным ингредиентам.
- Полейте салат маслом и тщательно перемешайте.
Рецепт 4: Креветки в кляре
Креветки в кляре – это аппетитное блюдо, в котором морепродукты обволакиваются легким тестом и жарятся до хрустящей золотистой корочки. Аппетитную закуску подают в горячем виде.
Ингредиенты:
- 500 г очищенных креветок;
- 1 стакан муки;
- 1/2 стакана молока;
- 1 яйцо;
- 1 ч. ложка разрыхлителя теста;
- 1 ч. ложка соли;
- 1/2 ч. ложки молотого перца.
Приготовление:
- Смешайте муку, молоко, яйцо, соль, черный перец и разрыхлитель теста. Хорошо размешайте ингредиенты. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы обволакивать креветки.
- Каждую креветку обваляйте в приготовленном кляре, обеспечивая равномерное покрытие.
- Перекладывайте креветки с кляром в горячее масло. Жарьте их до золотистости с обеих сторон, обычно это занимает 3 минуты.
- Используйте бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
Рецепт 5: Паста с креветками
Полноценное сытное блюдо прекрасно подойдет для праздничного стола. Морепродукты великолепно сочетаются с макаронными изделиями.
Ингредиенты:
- 250 г креветок;
- 250 г пасты;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 3 зубчика чеснока;
- 1/4 стакана белого вина;
- 1/2 стакана сливок (жирностью 20-35%);
- сок 0,5 шт. лимона;
- соль и перец.
Приготовление:
- Отварите пасту, следуя инструкции.
- Обжаривайте раздавленный чеснок 2 минуты.
- Готовьте креветки 3 минуты с каждой стороны до того момента, пока они не станут золотистыми.
- Влейте белое вино в сковородку и дайте покипеть в течение 2-3 минут, чтобы алкоголь выпарился.
- Добавьте сливки, проварите 3 минуты до загустения.
- Выложите креветки на пасту, полейте соусом, лимонным соком.
Подведем итог
Рецепты с креветками на Новый год 2024 помогут придать разнообразие праздничному столу и произведут впечатление как на гостей, так и на членов семьи. Морепродукты удачно сочетаются с макаронными изделиями, сливочным соусом, рисом, ананасом, готовятся в кляре.