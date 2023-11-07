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Блюда из креветок на Новый год 2024: простые и вкусные рецепты

Морепродукты – любимое блюдо многих людей, которые прекрасно подходят для дополнения праздничного стола. Помогут справиться с задачей рецепты с креветками на Новый год 2024.

Блюда из креветок на Новый год 2024: простые и вкусные рецепты
© Клео.Ру

Основной компонент разрешается подать под нежным соусом, совместить его с другими ингредиентами, приготовить в кляре. Подобрав разнообразные составляющие, получится создать блюдо, которое порадует как гостей, так и членов семьи.

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Клео.ру сделал подборку оригинальных рецептов, среди которых вы сможете подобрать вариант на свой вкус.

Рецепт 1: Креветки в сливочном соусе

Клео.Ру

Невероятно нежное блюдо удастся приготовить, воспользовавшись определенными рецептами с креветками. Пикантность морепродуктам придаст сливочный соус. Клео.ру предлагает взять на вооружение рецепт, включающий следующий набор компонентов.

Ингредиенты:

  • 500 г крупных креветок, избавленных от панциря и кишок;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1/2 стакана белого вина;
  • 1 стакан сливок (жирностью 20-35%);
  • сок 0,5 шт. лимона;
  • соль и перец;
  • 250 г пасты.

Приготовление:

  1. Отварите пасту, изучив инструкцию.
  2. Обжаривайте раздавленный чеснок на масле на протяжении 2 минут.
  3. Присоедините креветки, обжаривайте 3 минуты с каждой стороны, пока они не изменят цвет. Если вы используете белое вино, влейте его к продуктам и дайте покипеть в течение 3 минут, чтобы алкоголь выпарился.
  4. Добавьте сливки в сковородку, доведите до кипения, проварите 3 минуты. Полейте соусом креветки.
  5. Выдавите лимонный сок.
  6. Подавайте креветки и соус, поместив на приготовленной пасте, посыпанные свежими зеленью и украшенные лимонными дольками.

Рецепт 2: Рис с креветками и овощами

Клео.Ру

Сбалансированное блюдо получится с помощью набора определенных компонентов. Морепродукты гармонично сочетаются с рисовой крупой. Поможет достичь желаемого эффекта один из новогодних рецептов.

Ингредиенты:

  • 1 стакан длиннозернового риса;
  • 250 г крупных креветок, очищенных и избавленных от панциря;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 лук;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 морковь;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 1 стакан зеленого горошка;
  • 2 яйца;
  • 3 ст. ложки соевого соуса;
  • 1 ч. ложка имбиря в порошке; соль и перец.

Приготовление:

  1. Отварите рис до готовности.
  2. Обжаривайте измельченные лук и чеснок 3 минуты.
  3. Добавьте оставшиеся овощи в сковородку, готовьте 7 минут.
  4. Отварите яйца, порежьте кубиками.
  5. В сковородку добавьте креветки и готовьте 3 минуты, пока они не станут слегка румяными.
  6. Соедините все продукты, полейте соевым соусом и посыпьте имбирем. Тщательно перемешайте.

Рецепт 3: Салат с креветками и ананасом

Клео.Ру

Пикантное блюдо с сочетанием морепродуктов и сладкого фрукта станет великолепным украшением праздничного стола. Креветки на Новый год предлагается сделать в виде салата с ананасами.

Ингредиенты:

  • 300 г креветок;
  • 1/2 ананаса;
  • 1 огурец;
  • 1 красный лук;
  • 1 зеленый перец;
  • 1 красный перец;
  • 1/4 стакана свежей рубленой кинзы;
  • 1 лимон;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжаривайте креветки 3 минуты. Полейте их соком лимона и приправьте солью и перцем.
  2. Смешайте измельченные ананас, огурец, красный лук, зеленый и красный перцы, кинзу.
  3. Добавьте охлажденные креветки к остальным ингредиентам.
  4. Полейте салат маслом и тщательно перемешайте.

Рецепт 4: Креветки в кляре

Клео.Ру

Креветки в кляре – это аппетитное блюдо, в котором морепродукты обволакиваются легким тестом и жарятся до хрустящей золотистой корочки. Аппетитную закуску подают в горячем виде.

Ингредиенты:

  • 500 г очищенных креветок;
  • 1 стакан муки;
  • 1/2 стакана молока;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. ложка разрыхлителя теста;
  • 1 ч. ложка соли;
  • 1/2 ч. ложки молотого перца.

Приготовление:

  1. Смешайте муку, молоко, яйцо, соль, черный перец и разрыхлитель теста. Хорошо размешайте ингредиенты. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы обволакивать креветки.
  2. Каждую креветку обваляйте в приготовленном кляре, обеспечивая равномерное покрытие.
  3. Перекладывайте креветки с кляром в горячее масло. Жарьте их до золотистости с обеих сторон, обычно это занимает 3 минуты.
  4. Используйте бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Рецепт 5: Паста с креветками

Клео.Ру

Полноценное сытное блюдо прекрасно подойдет для праздничного стола. Морепродукты великолепно сочетаются с макаронными изделиями.

Ингредиенты:

  • 250 г креветок;
  • 250 г пасты;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1/4 стакана белого вина;
  • 1/2 стакана сливок (жирностью 20-35%);
  • сок 0,5 шт. лимона;
  • соль и перец.

Приготовление:

  1. Отварите пасту, следуя инструкции.
  2. Обжаривайте раздавленный чеснок 2 минуты.
  3. Готовьте креветки 3 минуты с каждой стороны до того момента, пока они не станут золотистыми.
  4. Влейте белое вино в сковородку и дайте покипеть в течение 2-3 минут, чтобы алкоголь выпарился.
  5. Добавьте сливки, проварите 3 минуты до загустения.
  6. Выложите креветки на пасту, полейте соусом, лимонным соком.

Подведем итог

Рецепты с креветками на Новый год 2024 помогут придать разнообразие праздничному столу и произведут впечатление как на гостей, так и на членов семьи. Морепродукты удачно сочетаются с макаронными изделиями, сливочным соусом, рисом, ананасом, готовятся в кляре.