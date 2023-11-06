В каком виде тыква полезнее всего

Тыкву по праву можно назвать «королевой осени», поскольку в ней содержится много витаминов и полезных микроэлементов. Например, калий, железо, магний, витамины А, В, С и К.

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Несмотря на это, овощ может вызвать ряд нарушений в работе ЖКТ, если употреблять ее неправильно, рассказала в разговоре с «АиФ» врач-гастроэнтеролог Анастасия Лютова. В частности, если употреблять тыкву в сыром виде, можно столкнуться с метеоризмом и вздутием живота.