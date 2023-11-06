Использование микроволновой печи не снижает качество пищи

Диетолог Дуэйн Меллор, дипломированный специалист из Астонского университета в Бирмингеме, развенчал миф о том, что использование микроволновой печи разрушает питательные вещества в продуктах. Об этом сообщает Daily Mail.

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Врач объяснил, что все способы приготовления пищи (запекание в духовке, готовка на пару) так или иначе приводят к разрушению некоторых питательных веществ, поскольку нагревание может изменить их химическую структуру. Если пища готовится слишком долго или при очень высокой температуре - витамины и минералы сохраняются хуже.

Нагревание пищи в микроволновой печи длится всего несколько минут, что способствует сохранению клетчатки, витамина С, калия и магния - жизненно важных для здоровья сердца, почек, костей, мышц и пищеварения веществ. Заморозка также не способна разрушить витамины, минералы и нутриенты в продуктах.