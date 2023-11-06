Четыре рецепта с яблоками: быстрые варианты для выходного
Яблоки — наш универсальный и максимально доступный фрукт, который есть у каждой хозяйки на кухне. Воспользуйтесь нашими рецептами, чтобы приготовить для семьи что-то вкусное.
Шарлотка с яблоками на сметане
Ингредиенты:
- Яйцо — 3 шт.
- Сахар — 200 г
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Сметана — 300 г
- Мука — 200 г
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Соль — щепотка
- Яблоки — 3-4 шт
- Сливочное масло — 10 г
Процесс приготовления:
- Миксером взбивайте яйца, постепенно подсыпая оба вида сахара. Должна получиться светлая пышная масса, на это уйдет несколько минут.
- Добавьте сметану и взбейте еще раз. Просейте муку, соедините с разрыхлителем и солью.
- Частями вводите муку к яйцам, перемешивая до однородности.
- Яблоки нарежьте дольками. Смажьте маслом форму для выпечки.
- Выложите в форму тесто. Сверху воткните яблоки, располагая их по кругу.
- Выпекайте шарлотку с яблоками на сметане в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 30 минут.
Французские тосты с корицей и яблоками
Ингредиенты:
- Яблоко — 2 шт
- Бриошь — 8 ломтиков
- Сливочное масло — 4 ст. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Вода — 1/2 ст. л.
- Яйцо —3 шт
- Молоко — 240 мл
- Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
- Соль — щепотка
Процесс приготовления:
- Яблоки очистите и нарежьте ломтиками. В сковороде растопите половину сливочного масла.
- Всыпьте в сковороду яблоки и ¾ корицы, готовьте на небольшом огне 3–5 минут до мягкости.
- Добавьте сахар и воду. Готовьте, помешивая, еще 1–2 минуты. Соус должен загустеть и приобрести золотистый цвет.
- Готовые яблоки снимите с огня.
- Венчиком взбейте до однородности яйца, молоко, ванильный экстракт, оставшуюся корицу и соль.
- В сковороде растопите оставшееся масло. Ломтики хлеба обмакните в яичную смесь и обжарьте с двух сторон.
- На горячие тосты выложите яблоки, полейте карамелью.
Идеальное яблочное печенье
Ингредиенты:
- Сахар — 120 г
- Яйцо — 4 шт
- Сливочное масло — 200 г
- Мука — 500 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Яблоко — 4 шт
- Сахарная пудра — для посыпки
Процесс приготовления:
- Яйца хорошо растереть с сахаром и ванильным экстрактом.
- Добавить растопленное масло. Хорошо перемешать.
- Просеять муку с разрыхлителем и постепенно ввести в тесто.
- Яблоки очистить от кожуры, нарезать очень мелким кубиком и добавить в тесто. Перемешать.
- Застелить противень бумагой для выпечки. С помощью ложки выкладывать тесто, оставляя промежутки, так как печенье немного увеличится в размерах.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 12 минут, до золотистого цвета. Остудить на решетке.
- Остывшее печенье посыпать сахарной пудрой по желанию.
Оладьи с яблоком
Ингредиенты:
- Яблоко — 3-4 шт
- Яйцо — 1 шт
- Сахар — 2-3 ст. л.
- Щепотка соли
- Мука — 1 стакан
Процесс приготовления:
- Яблоки очистить от сердцевины и шкурки. Потереть на крупной терке.
- Добавить яйцо и сахар, перемешать. Постепенно добавить муку, так чтобы тесто стало густым как на обычные оладьи (примерно стакан, но это зависит от сочности яблок).
- Выложить на разогретую сковородку и жарим на растительном масле.
Фото: доступные интернет-источники