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Четыре рецепта с яблоками: быстрые варианты для выходного

Яблоки — наш универсальный и максимально доступный фрукт, который есть у каждой хозяйки на кухне. Воспользуйтесь нашими рецептами, чтобы приготовить для семьи что-то вкусное.

Четыре рецепта с яблоками: быстрые варианты для выходного
© Eva.ru

Шарлотка с яблоками на сметане

Ингредиенты:

  • Яйцо — 3 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Сметана — 300 г
  • Мука — 200 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Яблоки — 3-4 шт
  • Сливочное масло — 10 г

Процесс приготовления:

  1. Миксером взбивайте яйца, постепенно подсыпая оба вида сахара. Должна получиться светлая пышная масса, на это уйдет несколько минут.
  2. Добавьте сметану и взбейте еще раз. Просейте муку, соедините с разрыхлителем и солью.
  3. Частями вводите муку к яйцам, перемешивая до однородности.
  4. Яблоки нарежьте дольками. Смажьте маслом форму для выпечки.
  5. Выложите в форму тесто. Сверху воткните яблоки, располагая их по кругу.
  6. Выпекайте шарлотку с яблоками на сметане в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 30 минут.

Французские тосты с корицей и яблоками

Ингредиенты:

  • Яблоко — 2 шт
  • Бриошь — 8 ломтиков
  • Сливочное масло — 4 ст. л.
  • Корица — 1 ч. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Вода — 1/2 ст. л.
  • Яйцо —3 шт
  • Молоко — 240 мл
  • Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
  • Соль — щепотка

Процесс приготовления:

  1. Яблоки очистите и нарежьте ломтиками. В сковороде растопите половину сливочного масла.
  2. Всыпьте в сковороду яблоки и ¾ корицы, готовьте на небольшом огне 3–5 минут до мягкости.
  3. Добавьте сахар и воду. Готовьте, помешивая, еще 1–2 минуты. Соус должен загустеть и приобрести золотистый цвет.
  4. Готовые яблоки снимите с огня.
  5. Венчиком взбейте до однородности яйца, молоко, ванильный экстракт, оставшуюся корицу и соль.
  6. В сковороде растопите оставшееся масло. Ломтики хлеба обмакните в яичную смесь и обжарьте с двух сторон.
  7. На горячие тосты выложите яблоки, полейте карамелью.

Идеальное яблочное печенье

Ингредиенты:

  • Сахар — 120 г
  • Яйцо — 4 шт
  • Сливочное масло — 200 г
  • Мука — 500 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Яблоко — 4 шт
  • Сахарная пудра — для посыпки

Процесс приготовления:

  1. Яйца хорошо растереть с сахаром и ванильным экстрактом.
  2. Добавить растопленное масло. Хорошо перемешать.
  3. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно ввести в тесто.
  4. Яблоки очистить от кожуры, нарезать очень мелким кубиком и добавить в тесто. Перемешать.
  5. Застелить противень бумагой для выпечки. С помощью ложки выкладывать тесто, оставляя промежутки, так как печенье немного увеличится в размерах.
  6. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 12 минут, до золотистого цвета. Остудить на решетке.
  7. Остывшее печенье посыпать сахарной пудрой по желанию.

Оладьи с яблоком

Ингредиенты:

  • Яблоко — 3-4 шт
  • Яйцо — 1 шт
  • Сахар — 2-3 ст. л.
  • Щепотка соли
  • Мука — 1 стакан

Процесс приготовления:

  1. Яблоки очистить от сердцевины и шкурки. Потереть на крупной терке.
  2. Добавить яйцо и сахар, перемешать. Постепенно добавить муку, так чтобы тесто стало густым как на обычные оладьи (примерно стакан, но это зависит от сочности яблок).
  3. Выложить на разогретую сковородку и жарим на растительном масле.

Фото: доступные интернет-источники