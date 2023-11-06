Эта вечерняя закуска поможет вам легко заснуть

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует взрослым людям спать семь-девять часов каждую ночь. Тем не менее статистика показывает, что каждый третий взрослый хотя бы раз в жизни сталкивается с проблемами со сном.

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Некоторые продукты действительно могут помочь вам спать лучше. К их числу относятся тыквенные семечки. Об этом рассказали Алекс Руани, главный преподаватель Академии медицинских наук, и Анна Мэпсон, дипломированный диетолог из Goodness Me.

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Дело в том, что в семенах тыквы содержится магний. Этот минерал действует миорелаксант и улучшает сон. Кроме того, отличными источниками магния считаются семена кунжута, подсолнечника, льна, миндаль, сушёный тимьян.

Учёные предполагают, что магний может расслаблять центральную нервную систему и вызывать химические реакции в организме. Это будет усиливать сонливость.