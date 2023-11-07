Из чего делают растворимый кофе и вреден ли он для здоровья
Растворимый кофе быстро готовится, долго хранится, у него много разных вкусов. Да и стоит он не так дорого, как обычный. Но насколько он вредит здоровью на самом деле?
Для производства растворимого кофе действительно используются натуральные кофейные зёрна. Однако это самые дешёвые сорта, излишки, некондиция, бракованные зёрна.
Есть два способа создания растворимого кофе. Это высокотемпературный и низкотемпературный. В первом случае в результате получается порошковый или гранулированный напиток, во втором - сублимированный.
Сколько кофеина всё-таки содержится в растворимом кофе? Всё зависит от производителя и от бренда. В сухом виде такой кофе обычно содержит примерно 1500-2000 мг кофеина на 100 г продукта. Что касается готового напитка, то всё зависит от количества порошка или гранул в чашке. К примеру, из одной чайной ложки без горки (около 2 г) кофейного порошка либо гранул вы проучите примерно 30-40 мг кофеина, из двух чайных ложек - до 60-80 мг.
И всё-таки польза от растворимого кофе есть. Он отличается мочегонным эффектом, выводит лишнюю воду из организма, уменьшает чувство голода. Но при чрезмерном его употреблении вы можете столкнуться с тошнотой, бессонницей, повышением кровяного давления, учащением сердцебиения. Также если вы выпьете кофе натощак, то у вас могут возникнуть в желудке болезненные спазмы или дискомфорт.
Женщинам рекомендуется в день пить 3-4 чашки кофе, мужчинам - не больше 5 чашек.
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