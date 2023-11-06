Диетолог: холодец помогает побороть куриную слепоту

Диетолог Бурякова: холодец помогает побороть куриную слепоту. Студень появился в русской кухне ещё в XVII веке. С тех пор он прочно вошёл в список любимейших холодных закусок. Да и традиционный новогодний стол без него представить сложно. Это блюдо стоит ценить не только за вкус, но и за пользу. Её в нём на удивление много. Чем полезен холодец, рассказала диетолог Юлия Бурякова.

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Польза холодца

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Холодец — калорийный, но полезный продукт. Его варят на крепком мясном бульоне, чаще всего используя свинину, говядину, курицу или индейку. Иногда блюдо делают из рыбы и морепродуктов.

Студень — кладезь витаминов, микроэлементов и аминокислот, рассказала диетолог телеканалу ТСН24. Чем так полезен холодец:

витамин А полезен для зрения: регулярное потребление студня помогает справиться с куриной слепотой (это нарушение световосприятия, при котором человек с трудом адаптируется к изменению освещённости);

витамины группы В участвуют в кроветворении, поэтому холодец будет хорош при анемии;

аминокислота лизин помогает в формировании противовирусного иммунитета;

глицин препятствует появлению похмельного синдрома, к тому же, попадая в желудок, холодец становится жидким и обволакивает его стенки, замедляя всасывание алкоголя;

в холодце много коллагена, который благотворно влияет на связки и суставы, а ещё замедляет старение кожи.

Кому нельзя холодец

Несмотря на всю пользу холодца, у него есть и противопоказания, предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль. Вот кому не стоит есть студень:

больным подагрой и панкреатитом из-за обилия в блюде пуринов — производных мочевой кислоты, провоцирующих эти заболевания,

при мочекаменной болезни, так как пурины провоцируют появление камней в почках.

К тому же холодец трудно переваривается. Вот почему есть его лучше с хреном или горчицей — они провоцируют выделение желудочных соков, тем самым облегчая процесс переваривания еды.