О самом полезном печенье рассказала диетолог Солнцева

Печенье – быстрый и легкий способ перекусить практически в любой ситуации. Его можно взять с собой на работу, в школу или на прогулку. Однако это не самая полезная еда. Как минимизировать вред для организма от печенья, рассказала диетолог Татьяна Солнцева.

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«Как правило, печенье состоит из белой муки с добавлением сахара и жира. Белая мука и сахар создают высокую углеводную нагрузку на организм», – объясняет Солнцева.

Также нередко в эти сладости кладут гидрогенизированные масла, в которых есть транс-изомеры, а это очень вредные жиры. Они приводят к развитию сердечно-сосудистых и онкологических болезней, и их добавляют в большое количество сладостей.