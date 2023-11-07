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Из говядины или рыбы: рецепты самого вкусного холодца

7 ноября отмечается Всемирный день холодца – блюда, которое получило свою известность еще XVI веке. Считается, что холодец был придуман крестьянами на Руси, поэтому многие сходятся во мнении, что это яство является традиционным русским блюдом.

Из говядины или рыбы: рецепты самого вкусного холодца
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Кто-то предпочитает готовить холодец исключительно в период праздников, а для кого-то это неотъемлемая закуска даже в будни.

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Так или иначе холодец пользуется любовью у огромного числа россиян, а также у жителей постсоветского пространства. Подробнее о том, как приготовить холодец с говядиной, курицей и даже с рыбой читайте в материале "Рамблера".

Холодец из говядины

Ингредиенты:

  • Говяжья голень – 2 шт;
  • Луковица;
  • Морковь;
  • Корень петрушки или пастернака;
  • Сельдерей – 3-4 веточки;
  • Петрушка – 3-4 веточки;
  • Черный перец – несколько горошин;
  • Филе говядины – 1 кг;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Чеснок – 1 головка;

Приготовление:

1. Под водой соскоблите с говяжьих голеней все лишнее, хорошенько промойте. Положите в большую кастрюлю (объемом не менее 5 л) и залейте водой.

2. Доведите до кипения на умеренном огне, снимите пенку, убавьте температуру до минимальной.

3. Нарежьте все овощи и зелень, добавьте в бульон. Отправьте в кастрюлю горошины перца и варите бульон без крышки еще 3 часа.

4. Промойте филе говядины, нарежьте крупными кусками и залейте кипятком на 5 минут. Затем отправьте мясо в кастрюлю к другим ингредиентам. Готовьте еще 3 часа. За это время вода должна выпариться наполовину.

5. За полчаса до того, как снять с огня, посолите бульон. Когда бульон будет готов, процедите его через марлю и дайте остыть.

6. Отделите мясо с голеней от кожи и костей и вместе с остальным мясом нарежьте мелкими кусочками. Соедините мясо с мелко нарубленными листьями петрушки. Добавьте соль, перец и отправьте мясо с зеленью в форму.

7. Застелите дуршлаг марлей, измельчите чеснок и уложите на ткань.

8. Удалите излишки жира с поверхности бульона, разогрейте его и добавьте соль. Процедите жидкость через марлю и залейте мясо. Остудите холодец и уберите в холодильник до готовности.

Холодец из рыбы

Ингредиенты:

  • Рыба (лосось, осетр, карп, судак, форель, треска) – 1,8 кг;
  • Рыбий хвост
  • Рыбья голова
  • Луковица – 2 шт;
  • Морковь – 2 шт;
  • Соль – по вкусу;
  • Специи для рыбы – 10 г;
  • Черный перец – 8 горошин;
  • Лавровый лист – 1 шт;

Приготовление:

1. Тщательно промойте рыбу, удалите внутренности, жабры, но не очищайте от чешуи. Порежьте рыбу на крупные куски.

2. Отправьте рыбу, голову и хвост в кастрюлю. Добавьте лук, морковь и залейте водой, чтобы она полностью покрывала все ингредиенты.

3. Доведите воду до кипения, удалите пенку, добавьте соль и варите еще 20 минут;

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4. Достаньте из бульона куски рыбы, очистите их и отложите. Кожу и хребты вновь положите в кастрюлю.

5. Всыпьте специи для рыбы, горошины перца и лавровый лист. Варите бульон на маленьком огне.

6. Спустя 40 минут достаньте из бульона ингредиенты и хорошенько его процедите. Уложите рыбное филе в форму и залейте бульоном. Отправьте студень в холодильник до готовности.

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