Из говядины или рыбы: рецепты самого вкусного холодца

7 ноября отмечается Всемирный день холодца – блюда, которое получило свою известность еще XVI веке. Считается, что холодец был придуман крестьянами на Руси, поэтому многие сходятся во мнении, что это яство является традиционным русским блюдом.

Кто-то предпочитает готовить холодец исключительно в период праздников, а для кого-то это неотъемлемая закуска даже в будни.

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Так или иначе холодец пользуется любовью у огромного числа россиян, а также у жителей постсоветского пространства. Подробнее о том, как приготовить холодец с говядиной, курицей и даже с рыбой читайте в материале "Рамблера".

Холодец из говядины

Ингредиенты: Говяжья голень – 2 шт;

Луковица;

Морковь;

Корень петрушки или пастернака;

Сельдерей – 3-4 веточки;

Петрушка – 3-4 веточки;

Черный перец – несколько горошин;

Филе говядины – 1 кг;

Соль, перец – по вкусу;

Чеснок – 1 головка;

Приготовление:

1. Под водой соскоблите с говяжьих голеней все лишнее, хорошенько промойте. Положите в большую кастрюлю (объемом не менее 5 л) и залейте водой.

2. Доведите до кипения на умеренном огне, снимите пенку, убавьте температуру до минимальной.

3. Нарежьте все овощи и зелень, добавьте в бульон. Отправьте в кастрюлю горошины перца и варите бульон без крышки еще 3 часа.

4. Промойте филе говядины, нарежьте крупными кусками и залейте кипятком на 5 минут. Затем отправьте мясо в кастрюлю к другим ингредиентам. Готовьте еще 3 часа. За это время вода должна выпариться наполовину.

5. За полчаса до того, как снять с огня, посолите бульон. Когда бульон будет готов, процедите его через марлю и дайте остыть.

6. Отделите мясо с голеней от кожи и костей и вместе с остальным мясом нарежьте мелкими кусочками. Соедините мясо с мелко нарубленными листьями петрушки. Добавьте соль, перец и отправьте мясо с зеленью в форму.

7. Застелите дуршлаг марлей, измельчите чеснок и уложите на ткань.

8. Удалите излишки жира с поверхности бульона, разогрейте его и добавьте соль. Процедите жидкость через марлю и залейте мясо. Остудите холодец и уберите в холодильник до готовности.

Холодец из рыбы

Ингредиенты: Рыба (лосось, осетр, карп, судак, форель, треска) – 1,8 кг;

Рыбий хвост

Рыбья голова

Луковица – 2 шт;

Морковь – 2 шт;

Соль – по вкусу;

Специи для рыбы – 10 г;

Черный перец – 8 горошин;

Лавровый лист – 1 шт;

Приготовление:

1. Тщательно промойте рыбу, удалите внутренности, жабры, но не очищайте от чешуи. Порежьте рыбу на крупные куски.

2. Отправьте рыбу, голову и хвост в кастрюлю. Добавьте лук, морковь и залейте водой, чтобы она полностью покрывала все ингредиенты.

3. Доведите воду до кипения, удалите пенку, добавьте соль и варите еще 20 минут;

4. Достаньте из бульона куски рыбы, очистите их и отложите. Кожу и хребты вновь положите в кастрюлю.

5. Всыпьте специи для рыбы, горошины перца и лавровый лист. Варите бульон на маленьком огне.