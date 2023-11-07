Что приготовить на Новый год 2024: блюда для Дракона

Новогодний стол в этом году должен ломиться от всевозможной еды. Праздничный ужин должен состоять минимум из 12 различных блюд. Дракон любит эксперименты, поэтому стоит рискнуть и использовать новые для себя рецепты.

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Рыба и морепродукты считаются любимыми лакомствами Дракона, поэтому их обязательно нужно подать гостям. Как настоящий хищник, символ наступающего года будет рад мясному блюду из птицы, говядины или свинины с пикантным соусом и специями. Совершенно не обойтись без чеснока, чёрного перца, имбиря, гвоздики и аниса. На гарнир можно подать рис. Он символизирует изобилие и богатство.

Салаты с рыбой, овощами и свежей зеленью станут отличным дополнением новогоднего стола. Различные нарезки и закуски из морепродуктов будут как никогда кстати. Также нарезка из свежих фруктов должна обязательно присутствовать на новогоднем столе. На тарелку можно положить привычные нам яблоки, груши и мандарины, но без экзотики не обойтись. Ананасы, манго, маракуйя и гранат станут отличным дополнением. Положите на стол орехи. Они символизируют сильное здоровье, богатство и долголетие. На столе должны быть миндаль, кедровые орехи, грецкие орехи и макадамия.