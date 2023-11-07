Что полезнее – шпинат или капуста

Капуста и шпинат – одни из самых полезных продуктов, которые следует добавлять в рацион. Они могут быть прекрасным дополнением к салатам и закускам. Что из этого лучше, выяснили диетологи.

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По словам американского диетолога Стефани Маккерчер, в капусте содержится большое количество клетчатки и витамина С, который является хорошим антиоксидантом. Он помогает усвоению железа и улучшению иммунитета. Капуста также является источником витамина К, необходимого для здоровья костей и свертывания крови.

Кроме того, капуста является источником витамина А и минерального калия, участвующего в мышечных сокращениях и помогающего поддерживать здоровое кровяное давление. Этот овощ содержит в себе глюкозинолаты, которые могут защищать от рака.

Шпинат, как и капуста, может похвастаться впечатляющим уровнем содержания витаминов К, С и кальция. Растение содержит большую дозу фолиевой кислоты. Она поддерживает деление клеток и помогает предотвратить врожденные дефекты во время беременности. В шпинате больше железа, необходимого для роста и энергии. Так в 100-граммовой порции приготовленного шпината содержится примерно 3,6 миллиграмма железа, в то время, как в такой же порции капусты всего 1 миллиграмм железа. Шпинат также богат клетчаткой и витамином А.

«И шпинат, и капуста исключительно полезны и обладают уникальными преимуществами», – отметила диетолог Натали Джиллетт из Нью-Джерси. Ее слова приводит издание Fox News.

Выбор между капустой и шпинатом исключительно зависит от вкусовых предпочтений человека. Победителя по полезным свойствам нет.