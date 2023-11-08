Ловим кайдзен: суперфуды с соседней грядки

Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день.

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Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь".

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Сегодня поговорим о полезных пищевых привычках.

Как было бы хорошо - съел один продукт и тут же получил лошадиную дозу пользы для здоровья. Ближе всего к этой мечте оказались так называемые суперфуды. Термин не новый, ему уже около ста лет.

Суперфудами называют продукты растительного происхождения, которые имеют высокую концентрацию витаминов и микроэлементов. Научного обоснования суперфуды не имеют, поэтому и нет критериев соответствия этому понятию.

Часто в список чрезвычайно полезных попадают экзотические продукты: ягоды годжи и асаи, киноа, водоросли спирулина и хлорелла, семена чиа.

Однако есть и более знакомые нам суперфуды, растущие в российском климате. Перечислим некоторые из них.

Ягоды богаты витамином С, микроэлементами и полезными жирными кислотами. Черника и голубика содержат большое количество мощных антиоксидантов, способных снизить риск диабета, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвратить потерю памяти. Облепиха укрепляет иммунитет и помогает регенерации клеток (ранние морщинки, до свидания!).

Гречка изобилует витаминами групп A, B, C, D, E, а также аминокислотами, которые наш организм сам не производит и получает только из пищи. Самая распространённая в России крупа содержит большую долю хорошо усваиваемого растительного белка.

Семена льна доставят организм клетчатку, полезную для пищеварения, омега 3 и 6 , антиоксиданты, минералы. Они укрепят волосы и ногти и будут полезны коже.

Чайный гриб (он же модная комбуча, или по-научному медузомицет) является источником пробиотиков, поэтому способствует расщеплению и всасыванию пищи. Также "медуза" в банке сохраняет полезные свойства чая, которым его "кормят".