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Какой еды не должно быть на новогоднем столе

По восточному календарю у каждого года есть свой покровитель. Зеленый деревянный Дракон — это символ 2024 года. Чтобы он принес удачу, необходимо удовлетворить вкус хозяина года. Для этого нужно знать, что нельзя готовить на новогодний стол.

Какой еды не должно быть на новогоднем столе
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В первую очередь, не стоит подавать к столу блюда из кролика и зайца, поскольку считается, что Дракону будет неприятно увидеть на столе животное, которое, согласно легенде, он спас. Также не рекомендуются блюда из курицы – на Востоке говорят, что для такого величественного зверя, как Дракон, это слишком простая еда. Курицу, как символ бедности, не рекомендуется есть в эту новогоднюю ночь.

Блюда, приготовленные по технике — фломбер (способ, при котором блюдо обливают алкоголем и поджигают), дракон может не понять и почувствовать конкуренцию. Он ведь тоже может дышать пламенем. Это относится и к слишком острым специям.

В приготовлении блюд на новогодний стол не стоит использовать жгучий перец и копченую паприку. Белый перец тоже под запретом. В год Дракона он символизирует споры и ссоры. От блюд, приготовленных на открытом огне в новогоднюю ночь, также стоит воздержаться.

Важно учитывать, что Дракон любит свежеприготовленную еду, поэтому лучше не использовать копчёную колбасу, полуфабрикаты и рыбные консервы. Также, не стоит покупать продукты с длительным сроком хранения. Для приготовления десерта лучше не использовать цукаты, жирные сливки, сгущёнку и сливочное масло. Легкое сладкое угощение будет отличным завершением праздничного ужина.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно подготовить новогодний стол в год Дракона и привлечь удачу и благополучие. Не забывайте, что главное в этот праздник – это время, проведенное в кругу близких и друзей.