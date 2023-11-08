Какой еды не должно быть на новогоднем столе

По восточному календарю у каждого года есть свой покровитель. Зеленый деревянный Дракон — это символ 2024 года. Чтобы он принес удачу, необходимо удовлетворить вкус хозяина года. Для этого нужно знать, что нельзя готовить на новогодний стол.

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В первую очередь, не стоит подавать к столу блюда из кролика и зайца, поскольку считается, что Дракону будет неприятно увидеть на столе животное, которое, согласно легенде, он спас. Также не рекомендуются блюда из курицы – на Востоке говорят, что для такого величественного зверя, как Дракон, это слишком простая еда. Курицу, как символ бедности, не рекомендуется есть в эту новогоднюю ночь.

Блюда, приготовленные по технике — фломбер (способ, при котором блюдо обливают алкоголем и поджигают), дракон может не понять и почувствовать конкуренцию. Он ведь тоже может дышать пламенем. Это относится и к слишком острым специям.

В приготовлении блюд на новогодний стол не стоит использовать жгучий перец и копченую паприку. Белый перец тоже под запретом. В год Дракона он символизирует споры и ссоры. От блюд, приготовленных на открытом огне в новогоднюю ночь, также стоит воздержаться.

Важно учитывать, что Дракон любит свежеприготовленную еду, поэтому лучше не использовать копчёную колбасу, полуфабрикаты и рыбные консервы. Также, не стоит покупать продукты с длительным сроком хранения. Для приготовления десерта лучше не использовать цукаты, жирные сливки, сгущёнку и сливочное масло. Легкое сладкое угощение будет отличным завершением праздничного ужина.